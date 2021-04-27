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27.04.2021, Симферополь, Виктор Орлов
 
Дзен, Крым, Миссия ОБСЕ, Политика, Россия, русофобия, Скандал, Сюжет дня, Украина, Швеция
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Русофобская выходка в ОБСЕ: Крымчанам не дали слова

Новости Украины

На заседании ОБСЕ, проходившем в формате видеоконференции, не дали выступить представителям Крыма, зато заслушали доклад русофобски настроенных деятелей с Украины «О политике России, которая привела к водному кризису».

«На ОБСЕ произошла очередная русофобская выходка со стороны председательствуюшей Швеции. Мы более 5 часов прождали право на выступления, по итогу модератор до нас не снизошёл, а через помощника передал, что на нас времени не хватило. Хотя все заявленные украинские русофобы прекрасно выступили по теме Крыма», – рассказал «ПолитНавигатору» Роман Чегринец, глава Белорусской общины полуострова.

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Со стороны Киева на заседании выступили экс-глава фейкового представительства «президента в АРК» Борис Бабин и некий «доцент» Алексей Плотников, которые были представлены как «эксперты Крымско-татарского ресурсного центра».

Суть выступления Бабина-Плотникова сводилась к тому, что все выборы и общественные слушания в Крыму после 2014 года следует считать нелегитимными и фальсифицированными. Более того, выступающие объявили, что Федеральная целевая программа, благодаря которой Крым восстанавливается после разрухи  украинских времен (строятся новые электростанции, дороги, детские сады, школы, больницы, парки и т.п.), «способствует таким международным преступлениям, как развитие милитаризации полуострова и его незаконная колонизация российскими гражданами, больше полумиллиона которых были противоправно переселены в Крым за последние семь лет». Украинцы, изображавшие крымско-татарских экспертов, не забыли пожаловаться, что на полуостров в обход санкций поставляется продукция западных фирм, например, Siemens и Grundfos.

А вот участницу из Крыма – Анастасию Гридчину, главу общественной организации «Украинская община», модератор ОБСЕ подключить к дискуссии отказался.

«Мне как аккредитованному участнику заседания после ожидания в 5 часов, слово, к сожалению, так и не предоставили. Впервые на моей памяти такое долгое ожидание своего выступления на площадке ОБСЕ, которое так и не увенчалось успехом.  Шведские организаторы подтверждают в очередной раз свой статус страны, для которой чуждо понятия демократии.  Мы стали свидетелями выступлений украинской стороны, которая бесцеремонно врала о жизни крымчан, об ущемлении прав украинского и крымско-татарского населения проживающего в Крыму», – констатировала Гридчина.

«Определённые силы в ОБСЕ боятся правды о Крыме! В первую очередь это англосаксы и их Табаки, такие как представители Украины и Швеции», – отметил Чегринец.

Шведский модератор, не позволивший выступить представителям Крыма


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