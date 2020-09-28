Русофобские речи Зеленского в ООН остались никем не замеченными

28.09.2020, Киев, Вадим Москаленко

Тезисы киевской пропаганды о якобы «оккупации Крыма» и «агрессии РФ в Донбассе», которые озвучил президент Украины Владимир Зеленский на заседании в честь 75-й годовщины ООН, мало того, что никому не были интересны, кроме Литвы и Польши, но и даже не переводились с украинского.

Об этом в эфире YouTube-канала «InterVizor» заявил украинский политолог, экс-сотрудник МИД Украины Андрей Мишин, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Это просто праздник, – прокомментировал Мишин выступление Зеленского в ООН. – Люди, вас обманывают. Как Офис президента, так и наши патриотические СМИ».

«Нам говорят, как много Зеленский поднял вопросов и выступал два раза. Ну, давайте: было два заседания. Одно, на котором переводилось всем, к 75-летию ООН, где Путин выступал 19 минут, а Зеленский 3 минуты, в записи. Это транслировалось, именно это выступление презентовал посол Украины в ООН. Но, как все говорят, почему он не сказал о России, об угрозах, это была «визитная карточка» – нет, это было пленарное заседание.

А на секциях, где ходят аж Польша и Литва, больше никого, то, что больше всего крутилось и то, что явно не переводилось и никого оно не интересовало. Вот там он критиковал Россию, но Россия не ходит на такие секции. Но нам это подали как успех, чтобы все посмотрели, какой крутой у нас президент, как он выступает», – рассказал эксперт.

«Если помните, такое же было и у Порошенко, когда он выступал перед пустыми аудиториями. Но здесь это ещё грубее, нам показали только запись, а кто там и что было в зале – «на сессионном заседании». Где эта была сессия, какая?» – добавил Андрей Мишин.