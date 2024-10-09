Русофобские учебники истории в республиках Средней Азии создавались на основе советских учебных пособий

Елена Острякова.  
09.10.2024 18:58
  (Мск) , Москва
Просмотров: 212
 
Дзен, Образование, Общество, Политика, Россия, Русофобия, Скандал, Средняя Азия


За основу в создании антироссийских учебников истории в республиках Средней Азии были взяты советские учебные пособия.

Об этом в эфире радиостанции «Комсомольская правда» заявил профессор кафедры политической теории МГИМО Кирилл Коктыш, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

За основу в создании антироссийских учебников истории в республиках Средней Азии были взяты советские...

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube, TikTok и Viber.

Реклама

«Учебники, которые формировались на постсоветском пространстве, по большому счету повторяют советский нарратив, но доведенный до абсурда. Что Россия – это колониальная держава, которая всех порабощала, и наконец от нее освободились. Была хорошая шутка про учебник одной среднеазиатской страны. Там было написано, что страну постоянно атаковали русские орды, которые после набегов оставляли дороги, школы, больницы и т.д., пока мирные дехкане просто трудились», – сказал Коктыш.

Он считает, что Россия имеет право и должна влиять на содержание этих учебников, иначе ей придется жить в некомфортной реальности с новыми поколениями, выучившимися по русофобским учебникам.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Метки: ,

Все новости за сегодня

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту




Уважаемые читатели! По требованию Роскомнадзора ужесточаются правила публикации комментариев.

Запрещены к публикации комментарии с заведомо ложной информацией о проведении СВО ВС РФ на территории Украины, комментарии содержащие экстремистские высказывания, оскорбления, фейки.

Администрация Сайта вправе удалять комментарии и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!


  • Октябрь 2024
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Сентябрь    
     123456
    78910111213
    14151617181920
    21222324252627
    28293031  

  • Подписка на новости Политнавигатора




    • Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть