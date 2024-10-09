Русофобские учебники истории в республиках Средней Азии создавались на основе советских учебных пособий

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За основу в создании антироссийских учебников истории в республиках Средней Азии были взяты советские учебные пособия.

Об этом в эфире радиостанции «Комсомольская правда» заявил профессор кафедры политической теории МГИМО Кирилл Коктыш, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Учебники, которые формировались на постсоветском пространстве, по большому счету повторяют советский нарратив, но доведенный до абсурда. Что Россия – это колониальная держава, которая всех порабощала, и наконец от нее освободились. Была хорошая шутка про учебник одной среднеазиатской страны. Там было написано, что страну постоянно атаковали русские орды, которые после набегов оставляли дороги, школы, больницы и т.д., пока мирные дехкане просто трудились», – сказал Коктыш.

Он считает, что Россия имеет право и должна влиять на содержание этих учебников, иначе ей придется жить в некомфортной реальности с новыми поколениями, выучившимися по русофобским учебникам.