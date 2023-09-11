Русофобские вандалы осквернили памятник советским танкистам в Молдове

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Посольство России в Республике Молдова осудило осквернение памятника советским воинам-танкистам в селе Корнешты Унгенского района.

Заявление размещено на сайте российского дипломатического представительства, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Решительно осуждаем новый всплеск антироссийской истерии. Неизвестные вандалы в ночь на 11 сентября сего года осуществили позорную акцию по осквернению памятника, увековечивающего подвиги советских воинов-освободителей Шестой танковой армии в Корнештах Унгенского района», – говорится в документе.

Диппредставительство России обращает внимание на то, что лозунги бандеровских приспешников были нанесены на плиты монумента при полном ощущении безнаказанности и вседозволенности.

«Рассчитываем, что правоохранительные органы Республики Молдова оперативно предпримут исчерпывающие меры по выявлению и наказанию виновных», — отмечает посольство.

Действия вандалов расценены как «посягательство на историческую память молдавского народа».

В этот же день активисты политической партии «Возрождение» из города Бельцы приехали в Корнешты и отмыли монумент от надписей вандалов.

«Миллионы наших соотечественников умирали стоя ради того, чтобы мы не жили на коленях. Мы не имеем никакого морального права оставаться в стороне и мириться с этой фашистской мерзостью. Иначе трагические моменты истории рискуют повториться», – говорится в видеообращении молодых активистов.

Ранее глава Республиканского поискового движения Молдовы и национального оргкомитета “Победа” Алексей Петрович призвал общественность помочь привести в порядок оскверненный вандалами памятник.