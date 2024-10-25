Русофобский ЕС движется к коллективному самосожжению – Флориан Филиппо

Елена Острякова.  
25.10.2024 20:28
  (Мск) , Москва
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Вооруженные силы, Денацификация, Дзен, ЕС, Общество, Политика, Россия, Спецоперация, Украина, Экономика коллапса


Евросоюз опирается в своей деятельности не на здравый экономический смысл, а на религиозные догмы, одной из которых является русофобия.

Об этом лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо заявил ютуб-каналу «Франко-российский диалог», передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Евросоюз опирается в своей деятельности не на здравый экономический смысл, а на религиозные догмы,...

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«Поддержка Украины и ненависть к России, агрессия против России – это часть все тех же религиозных догм. Вы должны идти туда, даже если вы видите, что это разрушительно, что это не работает. Даже в США больше дебатов. ЕС считает, что есть добро и зло, и он воплощает добро, а Россия – это зло с большой буквы», – сказал Филиппо.

Он возмущен тем, что Франция, «подчиняясь глубинному государству США», направляет деньги коррумпированной Украине в то время, когда ей самой не хватает средств на медицину и сельское хозяйство, даже вход в собор Парижской Богоматери уже стал платным.

«Евросоюз – это самоубийственый проект. Это проект, который закончится большим всеобщим самосожжением. Это что-то вроде секты солнечного храма. Они покончат с собой, говоря: по крайней мере мы чисты, мы оставались в ЕС до конца», – сказал Филиппо.

Его возмутило последнее голосование в Европарламенте, когда решение выделить Украине кредит 35 млрд евро набрал 85% голосов. Французский политик уверен, если бы во всех европейских странах прошли бы референдумы, большинство бы не согласилось с этим «безумным, религиозным решением».

«Именно поэтому я говорю, что мы должны покинуть Европейский союз, потому что нам не нужно умирать с этими людьми, нам не нужно впадать в их бред до конца», – сказал Филиппо.

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