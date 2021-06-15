Русофобскую акцию во Львове замутил сторонник Навального и бывший вице-президент московского клуба

15.06.2021, Москва, Олег Кравцов

Новости Украины

К акции в фан-зоне Lviv Fan Festival во Львове, где за каждый забитый мяч в ворота сборной России зрителям обещали бесплатное пиво, оказался причастен бывший функционер клуба «Москва».

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», пишет портал «Палач».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube, канал в Viber, ленту Parler и Яндекс.Новости

Организатором акции выступил местный футбольный клуб «Рух». При этом отмечается, что основным менеджером русофобской акции стал бывший вице-президент футбольного клуба «Москва» Максим Мотин.

«Друзья, оказалось все крайне смешно. Знаете, кто замутил тему с пивом за голы сборной Бельгии? Наш старый знакомый Максим Мотин, гг», – написал в твиттер пользователь @gassique.

«И это похоже на правду. Мотин переехал в Украину больше трех лет назад, а в сентябре 2020-го получил должность директора «Руха» по развитию. На сайте львовской команды оставили контакты «по вопросам партнерства и участия в фестивале» человека по имени Максим и адрес электронной почты [email protected] В России Мотин также руководил детской академией ФК «Локомотив», работал в топ-менеджменте «Мегафона» и на Олимпийских играх-2014», – пишет портал.

В свою очередь московский политолог Сергей Марков напомнил, что Мотин является сторонником осужденного за мошенничество блогера Алексея Навального.

«Выясняется, что сторонник Навального Максим Мотин был организатором русофобской фан-зоны ненависти во Львове, где бесплатное пиво наливали после каждого гола в ворота сборной России. Да, России предатели всегда создают больше проблем, чем враги», – пишет Марков в своем телеграм-канале.