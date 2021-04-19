Русофобствующие канадцы жалеют, что Путин не президент США

19.04.2021, Киев, Вадим Москаленко

Новости Украины

Руководи президент РФ Владимир Путин Белым домом, Украина давно бы уже была в ЕС и НАТО.

Об этом в ходе онлайн-дискуссии Киевского форума безопасности заявила канадская журналистка Даян Френсис, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Нужно мыслить как Путин, чтобы иметь с ним дела. Нельзя быть наивным. Ни один президент Америки не должен быть наивным, ни Буш, ни Обама, ни Байден – потому что это открывает двери для преступности и для насилия Путина. Моя оценка следующая – санкции очень мягкие пока что, финансовых санкций недостаточно, потому что их можно обойти, и в Америке уже есть такие люди, которые разрабатывают рекомендации по тому, как обойти такие санкции. Это очень наивный подход.

Кроме того, он [Байден] просил Путина способствовать деэскалации. Что же он будет делать? Он мешает украинскому военно-морскому флоту выходить из портов, мешает тому, что происходит в акватории Черного моря, и он ничего не делает, чтобы эту эскалацию снизить. Он наоборот нагнетает эскалацию после того, как президент Байден призывает его способствовать деэскалации. Потому что мы видим, что он не уважает правил игры», – убеждала Френсис.

«Чтобы бороться с Путиным, чтобы победить его нужно думать как он. Представьте, что если бы вы были Путиным, но были бы президентом в Белом доме, то вы бы, конечно, что бы сделали? Вы бы ускорили членство Украины в ЕС и НАТО, вы бы разместили войска на Украине, чтобы защитить Украину на ее границах», – объяснила канадская журналистка.