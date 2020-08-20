Русофобствующую нобелевку Алексиевич могут посадить на 5 лет

20.08.2020, Москва, Елена Острякова

Генпрокуратура Белоруссии возбудила уголовное дело по факту создания оппозицией Координационного совета «для организации передачи власти».

Об этом сегодня заявил генпрокурор Белоруссии Александр Конюк, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Создание подобных органов законодательством не предусмотрено, а деятельность является неконституционной. Понимая незаконность своих действий, ряд граждан заявили о выходе из состава совета и не согласны с целями его деятельности. Создание и деятельность подобного совета направлены на захват государственной власти, а также на причинение вреда национальной безопасности Беларуси. В связи с изложенным по данному факту возбуждено уголовное дело по статье 361 Уголовного кодекса», – сказал Конюк.

Следственный комитет Белоруссии уже принял дело к производству.

Напомним, что Координационный совет был создан 18 августа по призыву бежавшей в Литву бывшей кандидатки в президенты Светланой Тихановской. В состав, в который вошли в основном белорусские националисты. В частности владелец минского магазина одежды с националистической символикой Symbal.by известный русофобскими выходками Павел Белоус, активная участница всех митингов против интеграции России и Белоруссии Ольга Ковалькова, поборник идеи перевода белорусского языка на латиницу Павел Латушко.

Наиболее известный за пределами Белоруссии член Координационного совета – лауреат Нобелевской премии писательница Светлана Алексиевич. Она известна своей поддержкой Украины в конфликте с Россией и осуждением «агрессивного мира Берии, Сталина, Путина и Шойгу». В интервью либеральному изданию «Медуза» она заявила, что белорусские полицаи, сотрудничавшие с фашистами, были обычными сельскими парнями, всю войну просидевшими в своих деревнях, зато партизаны – жестокими убийцами и насильниками.

Теперь всей этой компании грозит тюремный срок от 2 до 5 лет.