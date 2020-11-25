Русофобы и ястребы, или Шестеро друзей Байдена

25.11.2020, Москва, Александр Ростовцев

Штаб кандидата от Демократической партии в президенты США Джо Байдена, которого либеральные масс-медиа заранее окрестили победителем выборов, опубликовал на своём сайте список назначенцев на ключевые посты в будущей президентской администрации. Информация моментально облетела все мировые СМИ.

Сразу бросается в глаза, что все «шестеро друзей Байдена» достались ему в наследство от Обамы: все эти деятели в том или ином виде занимали ответственные посты при первом BLM-президенте Америки и, в случае переползания дедушки Джо в Белый дом, переходят со скамейки бывших заместителей в уютные кресла глав ведомств.

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По словам Бейтса, возглавляющего штаб Байдена, на высокие государственные посты «выбраны опытные, проверенные кризисами специалисты по вопросам национальной безопасности и внешней политики».

Списочек стоит того, чтобы уделить немного внимания каждому человечку, в него занесённого.

Так, пост госсекретаря при Байдене займёт Энтони Блинкен, с 2015 по 2017 годы работавший замгоссека в администрации Обамы.

Блинкен – клинический русофоб, инициатор ряда санкционных законов против России. Широкий резонанс получило его высказывание «все русские должны ответить за Путина», прозвучавшее в комментарии о событиях весны 2014 года в Крыму.

В сравнении с Блинкеном, даже неприятный действующий госсекретарь Трампа Помпео выглядит немного резковатым хомяком.

Профессиональный русофоб Блинкен.

Известно, что Блинкен, как и ряд других соратников Байдена, принимал участие в украинских авантюрах и махинациях шефа, а также засветился в подготовке «ядерной сделки» с Ираном.

Должность советника по национальной безопасности должна отойти Джейку Салливану, работавшему с Байденом с тех пор, когда тот был вице-президентом.

Салливан имеет прямое отношение к влиятельным кругам штата Миннесоты и считается одной из теневых фигур, стоящей за разгулом уличного насилия, развязанного активистами BLM, последовавшего за «формирующим событием» – полицейским насилием и гибелью уличного гопника Джорджа Флойда – нанёсших серьёзный ущерб популярности Дональда Трампа незадолго до начала президентской гонки.

Салливан, как большой специалист по тайной дипломатии, также оказывал услуги Хиллари Клинтон и Обаме, перейдя по наследству к Байдену.

Специалист по тайной дипломатии Джейк Салливан.

Судя по информации из открытых источников, Салливан в 2016 году примкнул к организации Macro Advisory Partners, привлекающей к сотрудничеству бывших работников британских спецслужб и проворачивающую тёмные делишки на международном уровне в интересах нанимателей.

В 2020 году Macro Advisory Partners удалила Салливана из списков своих сотрудников на сайте компании, но это, как считают наблюдатели, совершенно ничего не значит, ибо контора в принципе не любит светить своих работников, а её эксперты под дирижёрством Салливана разрабатывают различные стратегии для Байдена.

Как и Блинкен, Салливан является твёрдым сторонником санкционного давления на Россию. По его мнению, высказанному в СМИ в 2017 году, «в этом отношении должно быть сделано больше» и даже поделился соображениями, что для него эта стезя, «возможно, наиболее значимое направление в политике».

Министром внутренней безопасности штаб Байдена провозгласил Алехандро Майоркаса, кубинского иммигранта, также из бывших заместителей министра внутренней безопасности при Обаме.

Среди прочих лиц, представленных в списке, Майоркас – тёмная лошадка. Известно, что он является специалистом в области кибербезопасности, участвовал в переговорах с кубинским правительством, предшествующих невнятному визиту Обамы на Остров Свободы, а также в мероприятиях по восстановлению территорий, пострадавших от стихийных бедствий.

Есть мнение, что испаноязычный иммигрант, кубинец, выбран назначенцем на один из самых ответственных постов, организованных в США после теракта 11 сентября 2001 года, чтобы воодушевить и закрепить симпатии у сторонников Демпартии среди влиятельных диаспор и нацменьшинств.

А если учесть, что чиновник подобного ранга плотно обложен советниками и заместителями, его опыт и квалификация не так уж и важны. Возможно, Майоркас – просто декоративная фигура. Впрочем, посмотрим.

ЦРУ доверено отдать в заботливые женские руки Эврил Хейс. В разведке жиночка возникла не с бугра и не в качестве демо-версии «гендерного разнообразия американской власти». Хейс давно, ещё с начала «нулевых», работает вместе с Байденом, была заместителем директора ЦРУ, имеет опыт работы во внутренней и внешней политике США.

По мнению наблюдателей, главный вопрос не в том, кто персонально возглавит национальную разведку США при Байдене, а в том, – продолжится ли политизация ЦРУ, начатая при Трампе, или его функции откатится к прежним обязанностям – шпионажу и психологической обработке противника. Не секрет, что назначение госсекретарём бывшего цээрушника Помпео подразумевало дополнительное его шефство над Управлением.

Будущий директор ЦРУ Эврил Хейнс.

Выдвижение Линды Томас-Гринфилд на должность постпреда США при ООН – это подарок либеральной Америке от штаба Байдена «три в одном»: женщина, чёрная, с опытом дипломатической службы. В администрации Обамы жиночка трудилась помощником госсекретаря по вопросам Африки. Об эффективности работы с Африкой Томас-Гринфилд открытые источники умалчивают, однако портал Axios со ссылкой на штаб Байдена, утверждает, что тётушку Линду выбрали «резко поднять моральный дух» США в ООН, упавший, «хайли лайкли», от методов работы с коллегами страшной как смертный грех Саманты Пауэр.

В общем, духоподъёмная и рукопожатная дама, органично вписавшаяся в параметры новейшей американской политкорректности.

И, наконец, должностёнка, на первый взгляд кажущаяся синекурой, но крайне важная для выколачивания денег и экологического шантажа конкурентов в пользу благословенной Америки – спецпосланник президента по климату. Если понадобится – и по климату на Марсе. Бывший госсекретарь Обамы – Джон Керри.

Главное, что следует помнить о новоявленном «смотрящем за циклонами» при Байдене, это его «подвиги» на дипломатическом поприще в администрации Обамы и слезливые крики о «массовой гибели сирийских детей под русскими бомбами». Ну, и неслучайное появление мешочницы Вики Нуланд с печеньками накануне главной веселухи «Евромайдана», а также давление, заставившее капитулировать Януковича, «дорогому» Джону мы тоже не забудем.

Керри – профессиональный хамелеон. Когда ему выгодно – он герой и ветеран войны во Вьетнаме – старый солдат, не знающий слов любви. Когда невыгодно – «героем войны» делаются поправки на ветер – и вот уже перед общественностью во всей красе предстаёт пацифист и яростный борец за мир во всём мире.

Даже среди соратников Керри характеризуется, как «политик с кристально честным лицом, способный навесить тонны лапши на уши собеседнику».

Керри является одним из главных подстрекателей, толкнувших Обаму на операцию по свержению Муаммара Каддафи и хаотизацию Ливии, что стоило жизни забитому насмерть послу США и ещё трём американским дипломатам в Бенгази. Также отметим усилия Керри в деле спасения власти Порошенко в тот период, когда адский разгром частей ВСУ в донецких котлах угрожал смести с таким трудом установленный на Украине американцами профашстский режим.

Посмотрим, что там старина Джон с климатом наворотит.

Интересно, что баба-ястреб Камала Харрис, ещё до объявления имён новых назначенцев, прочно застолбила должность вице-президента и посему в список «друзей Байдена» не вошла. А это значит, что дамочке этот пост достался вне конкурса. Эксклюзивный член команды, назначенный командовать чиновниками за чучелком старого маразматика.

Как видим, за редким исключением, личности новых назначенцев на ключевые посты в администрации Байдена одна другого краше. Ястребы, русофобы, за многими тянется дурно пахнущий шлейф прежних «заслуг».

Из штаба Байдена, правда, раздаются стройные голоса, будто бы все эти деятели главным образом мобилизованы на разборки с Китаем, но мы-то знаем, что у граждан из Белого домика на уме совсем не то, что на языке…