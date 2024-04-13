Русофобы негодуют: Российские компании укрепляют позиции в Казахстане

Игорь Шкапа.  
13.04.2024 11:18
  (Мск) , Киев
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Дзен, Казахстан, Россия, Русофобия, Экономика


Если пять лет назад в Казахстане было порядка трех тысяч российских компаний, до сейчас это из количество дошло до 20 тысяч.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», заявил казахстанский политолог-русофоб Досым Сатпаев.

Если пять лет назад в Казахстане было порядка трех тысяч российских компаний, до сейчас...

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«Идет активная экономическая экспансия России в Казахстан, что создает для нас серьезные геополитические риски. Мы видим тревожный тренд, когда российские компании активно укрепляют позиции в стране. В их числе — «Газпром», «Лукойл», «Росатом». И если в 2019 году в Казахстане было около 7 тысяч российских компаний, то сейчас их почти 20 тысяч. Некоторые казахстанские олигархи в последнее время стали активно продавать свои активы российскому бизнесу», — сказал Сатпаев тесно связанному с посольством США киевскому интернет-изданию «Зеркало недели».

Он призывает серьезно относится к заявлениям к заявлениям телеведущей Тины Канделаки, обвинившей Казахстан в дискриминации русского языка, и депутат Госдумы Андрея Лугового, назвавшего эту страну «марионеткой англосаксов».

«Во-первых, Москва стремится экспортировать хаос, чтобы снизить внутреннее напряжение в России. Во-вторых, подобные заявления — способ обозначить Казахстан как сферу геополитических и экономических интересов России», – считает Сатпаев.

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