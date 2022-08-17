Русофобы проникли в организаторы Венского бала в Москве

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Депутат Госдумы Александр Хинштейн потребовал вывести из состава организаторов Венского бала в Москве Элизабет Смагин-Меллони, которая являлась его сооснователем в России.

Соответствующее обращение он направил мэру российской столицы Сергею Собянину, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Поводом стали высказывания Смагин-Меллони, которая в своих соцсетях называла Россию террористом и высказывалась в поддержку Украины и ее армии.

«Направил Сергею Собянину обращение об исключении русофобки Элизабет Смагин-Меллони из числа организаторов Венского бала в Москве. В свою очередь, Михаил Хубутия, глава УК «Шатёр», управляющей Гостиным двором (здесь традиционно проходит Венский бал), заявил мне, что отныне не допустит появление г-жи Смагин-Меллони на вверенной ему территории. «Ее ноги никогда здесь больше не будет!», — дословно объявил он. К слову, истоки столь ярой русофобии основательницы Венского бала – кроются, похоже, в ее корнях. Ранее она рассказывала журналистам, что ее предки — родом с Западной Украины», – написал Хинштейн в своем блоге.

Напомним, что организатором Венского бала наряду вместе с правительством Москвы является одноименное ООО «Венский бал», учредителем которого является муж Элизабет Смагин-Меллони Александр Смагин.

«Хочется услышать объяснения и от ее мужа, зарабатывающего деньги в «террористическом государстве», – добавил Хинштейн.