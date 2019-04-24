Русофобы пытаются отговорить Зеленского от встречи с Путиным

24.04.2019, Киев, Максим Карпенко

Избранный президент Украины Владимир Зеленский ни в коем случае не должен встречаться с глазу на глаз со своим российским коллегой Владимиром Путиным.

Об этом в эфире обслуживающего администрацию пока еще действующего президента Петра Порошенко телеканала «Прямой» заявил вице-премьер Украины Вячеслав Кириленко, считающийся одним из главных русофобов в украинском правительстве, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Мир Тесен, Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости

«Когда речь идет о переговорах с Путиным, эти переговоры должны иметь место при участии наших западных партнеров. При участии Германии, Франции, США – западного мира. Потому что мы делаем единое общее дело. Когда наши парни стоят на Донбассе, они защищают и Венгрию, и Польшу, и Словакию, и весь западный альянс. Потому что Украина этим своим подвигом не дает развиться аппетитам Путина дальше и дальше, а они, безусловно, есть. Его ничего не сдерживает», – сказала вице-премьер.

По его словам, угроза для Украины и для западного мира не уменьшается, а растет, независимо от того, кто есть президентом Украины.

«Новый или предыдущий президент в первую очередь должен защищать государственный суверенитет и территориальную целостность. Если он пойдет где-то один на один закроется с Путиным, а потом окажется что-то неожиданное, то я думаю, эти 75% [голосов за Зеленского] превратятся в 7,5%», – заявил Кириленко.