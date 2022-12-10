Русофобы разделили нобелевку мира на троих

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Церемония вручения Нобелевской премии мира прошла в Осло сегодня. В этом году награду присудили ликвидированной в России организации-иноагенту «Мемориал», украинскому «Центру гражданских свобод» и белорусскому адвокату Алесю Беляцкому.

Премию Беляцкого, находящегося в СИЗО по делу о финансировании Беломайдана, получала его жена Наталья Пинчук. Она зачитала слова мужа о том, что сейчас в регионе развернулась «перманентная борьба добра и зла, холодная волна с востока столкнулась с теплом европейского ренессанса»

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«Я хорошо знаю, какая Украина удовлетворяла Россию и Путина. Несамостоятельная диктатура. Такая, как сегодня Белоруссия, где неслышно голоса придушенного народа. Российские военные базы, огромная экономическая зависимость, культурная и языковая русификация — вот ответ, на чьей стороне Лукашенко. Белорусские власти независимы лишь в той мере, в какой им позволяет быть Путин. Поэтому нужно сражаться против интернационала диктаторов», – прочитала Пинчук.

Представлявший «Мемориал» краевед Ян Рачинский назвал СВО «преступной и захватнической войной против Украины» и сравнил российских солдат с фашистами.

«Теперь российские медиа именуют «антифашизмом» вооруженное вторжение в соседнюю страну, не дававшую к этому никаких поводов, аннексию захваченных территорий», – сокрушался Рачинский.

Представляющая никому не известную украинскую организацию Александра Матвийчук призвала создать международный трибунал и судить Россию с Белоруссией, не дожидаясь, окончания конфликта.

«Мы до сих спор смотрим на мир через призму Нюрнбергского трибунала, где военных преступников осудили только после того, как фашистский режим пал. Но справедливость не должна зависеть от стойкости авторитарных режимов. Мы живем в новом столетии. Правосудие не должно ждать… Мы должны создать международный трибунал и привлечь Путина, Лукашенко и других военных преступников к ответственности», – сказала Матвийчук.