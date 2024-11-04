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Отпетатая русофобка и ставленница Запада Майя Санду побеждает во втором туре президентских выборов в Молдове.

После обработки 99,59 % бюллетеней Санду набирает 55,26% голосов. Ее оппонент Александр Стояногло – 44,74%.

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Как и в первом туре, если не учитывать фальсификации и задействованный админресурс, на итоговый результат повлияли голоса молдаван, находящихся за пределами родной страны.

Так, за Санду проголосовали более 82% молдаван диаспоры, тогда как Стояногло получил среди них около 18%. Внутри страны ситуация противоположная.

Стояногло победил в 19 районах страны, набрав 51,19% голосов.

Санду побеждает в 18 районах с 48,81% голосов.