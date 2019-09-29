Русофобы в ОБСЕ нарвались на жесткий ответ

29.09.2019, Варшава, Владимир Гладков

Москва нарушила права человека и международные обязательства, когда спасла Крым от переворота на Украине, а также встала на защиту Донбасса и Южной Осетии.

Об этом в ходе проходившего в Варшаве рабочего заседания СРВЧИ ОБСЕ завил представитель США, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«РФ нарушает права человека, дестабилизирует обстановку, а также поступает вразрез хельсинским заключительным актам. Мы подчёркивали, каковыми являются последствия оккупации Россией Крыма, также говорили о том, что именно происходит в результате дестабилизации на Востоке Украины, которую также осуществляет Россия.

Россия продолжает оккупацию Абхазии и Южной Осетии – территорий, которые являются частью Грузии. Россия также развернула военные части и соединения в Приднестровье без согласия на то молдавского правительства. Кремль осуществляет операции за рубежом, а также ущемляет права своих граждан у себя на родине.

Репрессии Кремля против независимых журналистов, а также политической оппозиции, а также представителей этнических и религиозных меньшинств, а также тех, кто не разделяет так называемые традиционные ценности – это серьёзная проблема», – сказал он.

Российская делегация отвергла претензии.

«К сожалению, мероприятие показало, что у ряда делегаций сохраняются политизированный и антироссийских настрой. Примером служат выступления США, Канады и стран-членов ЕС, пытавшихся безосновательно обвинять Россию, в частности, в нарушении свободы собраний.

При этом вменяемые нам нарушения предусмотрены в их собственном законодательстве. Полиция США имеет право при определённых обстоятельствах производить аресты при массовом скоплении людей, в Канаде закреплён запрет на стихийные акции, и полномочия полиции на жесткие действия при реальной угрозе беспорядков.

Во Франции установлены штрафы и тюремное заключение за проведение запрещённый манифестаций, а в Великобритании за это же правоохранителям разрешены применение физической силы и спецсредств», – ответил представитель РФ.