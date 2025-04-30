Русофобы в правительстве Казахстана взяли верх

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Астана снова показала свою реальную сущность и настоящее отношение к Москве перед празднованием 9 Мая как началом разбирательства в отношении издания Sputnik Казахстан, так и недопуском известного российского историка и эксперта, приглашённого на конференции и заседания в рамках прежних договорённостей.

27 апреля казахстанская сторона отказалась пропускать известного эксперта и сотрудника института стран СНГ Андрея Грозина без каких-либо внятных объяснений. В РК он поехал по приглашению научной общественности и тех же местных чиновников для обсуждения на нескольких мероприятиях реальных проблем в российско-казахстанских отношениях и в вопросах переосмысления совместной истории.

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То есть визит Грозина был неслучаен, а заранее согласован и должен был состояться в рамках осуществления ранее заключённых договорённостей осенью минувшего года между президентами двух стран о согласовании единого подхода в изучении прошлого и сохранения исторической памяти. И такой демарш надо рассматривать как сознательный демонстративный срыв уже одобренного плана мероприятий.

Собственно, такое отмечалось уже и ранее как систематическое явление, когда Астана попросту игнорировала серьёзные дебаты по рассмотрению таких скандальных тем, как «голодомор», реабилитация участников Туркестанского легиона вермахта и оправдание деятелей националистической партии «Алаш» и басмачей. Но случай с Грозиным стал вершиной всей этой кампании саботажа, который показал, что власти РК и не намерены были следовать этим соглашениям.

За месяц до этого в РК не пустили главного редактора портала «Русские в Казахстане» Илью Намовира при похожих обстоятельствах.

Примечательно, что и Намовир, и Грозин многие годы жили, учились и работали в Казахстане, они лично знакомы со многими действующими общественными и политическими деятелями, чиновниками и известными экспертами. Естественно, что они были хорошо известны на самом верху и ранее к ним претензий никто не высказывал.

Как пояснили пограничники, Грозин оказался нежелательным лицом и попал в некие «чёрные списки», составленные сотрудниками идеологического ведомства Акорды (администрации президента РК). Такой демарш в отношении ведущего сотрудника Института стран СНГ вообще можно расценить как открытое издевательство с целью показательно унизить Кремль.

Мы писали недавно после ареста представителя «Русского дома» в киргизском Оше о вероятности того, что это согласованное действие в рамках уже сформированного военно-политического альянса правящих элит ЦА, в связи с чем следует ожидать новых враждебных шагов уже со стороны чиновников других республик региона по подрыву позиций России.

И вот это мы увидели уже на примере с Андреем Грозиным и с началом проверок в отношении местной редакции Sputnik Казахстан, что надо рассматривать как копирование действий, предпринятых ранее Азербайджаном по закрытию «Русского дома» и аресту ряда лиц, якобы причастных к «шпионской деятельности» в пользу России. То есть Бишкек и Астана действуют по общему плану и их действия координируются при одобрении Анкары и Лондона.

История с преследованием журналистов Sputnik Казахстан вообще показательная, так как издание проявляло максимальную лояльность к действующему режиму в РК, всегда поддерживало все действия властей, а стало объектом расследования по заявлению иноагентов о проведении якобы пропаганды агрессии и войны.

Известная своими националистическими взглядами и близкая к госсоветнику Ерлану Карину министр культуры и информации республики Аида Балаева неожиданно увидела в материале годичной давности об участии одного из казахстанцев в СВО невиданную крамолу.

Не исключено, что найдут, закроют или заставят как в Баку максимально сократить редакцию до нескольких сотрудников.

«Буду разбирать правовые аспекты. И, соответственно, конечно, если мы, наши юристы, обнаружат, что действительно нарушаются наши законы, то обязательно мы отправим официальные предписания этому ресурсу», – громогласно заявила Аида Балаева на пресс-конференции для журналистов.

Очевидно, что этим самым власти намерены ударить по российским структурам и СМИ внутри республики, уменьшив их влияние и присутствие. Всё это означает, что возобладали сторонники жесткой антироссийской политики внутри руководства РК и других республик Организации тюркских государств.

Подобная позиция продиктована желанием полуфеодальных клик передачей ЕС, Великобритании и США ключевых месторождений редкоземельных металлов и критических минералов выторговать для себя некие гарантии и произвести окончательный геополитический разворот в сторону Запада пока «незалежная» еще окончательно не разгромлена.