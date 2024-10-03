Русофобы в Варшаве: Украинский флаг поднимем над Севастополем, русские сами выдадут Путина

Проблема не в действующем в РФ режиме, а в самом сознании русских, из которого нужно искоренять имперское начало.

Об этом на Варшавской конференции по безопасности заявил беглый российский либерал, внесенный в перечень экстремистов и террористов, Гарри Каспаров, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Люди, с которыми я работаю, не выступают за смену Путина на «хорошего царя». Проблема в самом существовании Российской империи. И дело не только в территориях, которые Россия оккупировала – будь то Абхазия, Цхинвал, Приднестровье или все украинские территории до Севастополя. На пути к переменам стоит сам имперский механизм. И единственный шанс для России иметь демократическое правительство – это убедиться, что идея империи, вирус империи искоренён в сознании обычных россиян. Нет другого способа убить вирус империи в сознании россиян, кроме как поднять украинский флаг и вернуть Севастополь. Все, кто говорит вам обратное, либо идиоты, либо у них есть свои цели, а может, и то, и другое. Так что давайте будем объективными: да – Путин, да – агрессия. Но проблема гораздо глубже и уходит корнями в века. И нам приходится сталкиваться с этим на всех уровнях – военном, политическом, а также на уровне символики», – вещал Каспаров.

Депутат Европарламента Барт Гроотхейс заявил, что русских можно так же одурманить, как в свое время сербов.

«Я живу в Гааге, и когда я был моложе, я видел, когда сюда привозили Караджича, это было удивительно, для меня это было настоящим сюрпризом. И для Караджича это было тоже сюрпризом, что его родная страна Сербия выдаст его Гааге. Он и представить не мог, что такое возможно. То же самое произойдёт и с Путиным. Народ Сербии захотел очиститься от своего прошлого и двигаться вперёд», – фантазировал голландец.