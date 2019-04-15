Русофобы запаниковали перед вторым туром

15.04.2019, Киев, Ольга Козаченко

В случае избрания президентом Украины комика Владимира Зеленского страна столкнется с тремя угрозами.

Об этом в своем блоге пишет вице-премьер Украины по гуманитарным вопросам Вячеслав Кириленко, известный своими инициативами по запрету российского культурного продукта.

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Первой угрозой он называет радикальное ослабление института президента.

“Это настоящая мечта России, чтобы в условиях войны оборонная, политика безопасности и внешняя политика стали вотчиной случайного и неопытного президента. И необходимое условие для победы “русского мира”. Остальное – технические детали, которые они легко решат с помощью местной «пятой колонны» и своей пропаганды”, – опасается Кириленко.

Также он опасается, что с повестки дня “мягко, без лишнего шума”, но будут сняты вопрос украинской идентичности, национальной памяти, декоммунизации, языка, единой поместной церкви.

“Где будет нужно, сразу инспирируют судебные решения. А уже делом следующего парламента станет что-то “скорректировать”, “подправить”, “усовершенствовать”, “улучшить” в с таким трудом принятых в течение пяти лет законах. Или просто их отменить. А это и будет реванш. Тихий и утилитарный”, – добавил вице-премьер.

К третьей угрозе он относит усиление внутренней вражды между украинцами.

“Противостояние с внешним врагом превратится в противостояние внутреннее. Во внутреннюю ненависть между украинцами. Старт этому процессу мы уже наблюдаем. Украинцы будут видеть врага не в оккупантах, а друг в друге. И этим подтверждать российский миф о “их там нет” и “гражданский конфликт в Донбассе”. Обрекая себя на хаос и самоуничижения, что и является удельным задачей Путина.

На фоне реализации этих трех угроз вдохновленная ​​своим успехом Москва разъяснит утомленному Западу об украинской демократии, которая все, даже свою страну, может превратить в клоунаду”, – резюмирует Кириленко.

Как сообщал “ПолитНавигатор”, ранее Кириленко оконфузился, перепутав международную правозащитную организацию Amnesty International, раскритиковавшую киевский режим за репрессии 9 мая, с антикоррупционной организацией Transparency International.

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