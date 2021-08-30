«Russia first»: Украинский дипломат вспомнил, как его отчитали в Госдепе за недостаточный разгул бандитизма

30.08.2021 16:51 (Мск), Киев, Максим Карпенко

Новости Украины

США в 90-е годы вложили в «развитие демократии» в России колоссальные средства, для них эта страна во время правления команды экс-президента Бориса Ельцина была на первом месте.

Об этом в эфире телеканала «Прямой» заявил посол Украины в США Юрий Щербак, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Щербак также признался, что во время своей работы он ходил в Госдепартамент США «как на работу» и выслушивал лекции.

«Для меня, как для посла, когда я был там, они мне все время читали лекции. Я очень люблю Америку, очень люблю партнеров, я считаю, что президент Билл Клинтон был прекрасным президентом. Но у них была формула «Russia first» (Россия – первая, – авт.). Они вложили огромные деньги, сейчас, может быть, они и стыдятся, сколько они вложили в так называемую российскую демократию. Я ходил как на работу в Госдеп, они мне говорили: «Смотрите, господин посол, там, в России идет приватизация», – а там была такая бандитская прихватизация, – «а у вас что-то отстает». Мы отставали, да, но там же тоже не было демократических процессов, там все происходило по бандитским схемам. Но у них все время Россия была главным ориентиром на то время», – заявил Щербак.