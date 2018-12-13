«Russia Today нас переигрывают!» – скулёж рагулей-пропагандонов

13.12.2018, Киев, Владимир Гладков

Европейские чиновники демонстрируют солидарность с националистической украинской верхушкой, а вот простые жители ЕС зачастую далеки от «свидомого» восприятия украинской действительности.

Об этом во время презентации в Киеве пропагандистского документально-телевизионного цикла «Герои украинского Донбасса» рассказала депутат Верховной Рады Украины Наталья Веселова, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Нам нужно продвигать эти фильмы как свидетельство того, что на Украине идёт российско-украинская война, а не война между украинцами и украинцами. Нужно продвигать не только в отечественных СМИ, но и за границу.

Потому что мы видим заявления наших международных партнёров, политиков, – о том, что «да, происходит вооружённая агрессия РФ», но если вы приедете и поговорите с обычными гражданами любой европейской или другой страны, то эти люди не понимают, что происходит на Украине», – пожаловалась Веселова.

«Потому что Россия вкладывает значительные средства в продвижение своей пропаганды и за границей РФ. Она влияет на тех людей, которые смотрят «Russia Today» и другие пропагандистские каналы. В этом плане мы проигрываем. Такие циклы очень важны, чтобы мы могли доносить, что происходит на Украине в действительности и что мы, действительно, нуждаемся в поддержке», – добавила нардеп.