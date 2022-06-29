Русская армия бросает в бой деревянные танки – Генштаб ВСУ

29.06.2022  08:05 (Мск), Киев
Никита Еременко.  
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Вооруженные силы, Дзен, Россия, Спецоперация, Украина
Новости Украины

Российские военные принимают меры по оперативной маскировке и пытаются ввести подразделения ВСУ в заблуждение с помощью деревянных макетов танков.

Об этом говорится в сводке Генерального Штаба ВСУ.

Российские военные принимают меры по оперативной маскировке и пытаются ввести подразделения ВСУ в заблуждение...

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«Оккупанты принимают меры по оперативной маскировке и пытаются ввести наши подразделения в заблуждение, для чего устанавливают на оборонных позициях деревянные макеты танков», – говорится в тексте сводки.

Сообщается, что русские военные ведут минометные обстрелы позиций ВСУ вблизи Покровки и Стариково Сумской области.

«Также враг применил реактивную артиллерию в районах населенных пунктов Порожек и Верхняя Пожня Сумской области. На Слобожанском направлении противник ведет оборону ранее занятых позиций, пытается не допустить продвижения подразделений Сил обороны и их выхода на государственную границу Украины на севере Харьковской области. Разведкой боем пытается найти слабые места в обороне наших войск», – передают в Генштабе ВСУ.

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