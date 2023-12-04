Русская армия переломила ситуацию на флангах Артёмовска

Анатолий Лапин.  
04.12.2023 20:58
  (Мск) , Москва
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Вооруженные силы, Денацификация, Дзен, Донбасс, Общество, Политика, Россия, Спецоперация, Украина


Российским войскам удалось переломить ситуацию на Бахмутско-Соледарском направлении и перейти в наступление. Сейчас ВС РФ могут позволить себе намного больше, чем еще месяц назад, когда Украина засыпала их позиции кассетными боеприпасами.

Об этом в эфире радио «Комсомольская правда» заявил экс-советник министра обороны Украины, доброволец, боец одного из казачьих подразделений российской армии Алексей Селиванов, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Российским войскам удалось переломить ситуацию на Бахмутско-Соледарском направлении и перейти в наступление. Сейчас ВС...

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«Отряды Добровольческого штурмового корпуса сейчас, буквально несколько дней назад – на Бахмутско-Соледарском направлении, в районе Клещеевки и Андреевки перешли к наступательным действиям. То есть можно говорить о том, что ситуация на этом направлении уже переломилась. Если месяц назад ВСУ пытались наступать, засыпали нас кассетными боеприпасами, артиллерийским огнем, где-то продвигались в посадках, то сегодня ситуация обратная.

Сегодня то количество боеприпасов, которое применяем мы, превышает количество боеприпасов, которые применяют ВСУ. На этом участке ВСУ перешли в основном к обороне, они пытаются свои удерживать позиции. Но, поскольку они не готовили надлежащим образом свои позиции к обороне, то мы там имеем некоторые успехи», – отметил Селиванов.

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