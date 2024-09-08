Русская армия в 4 км от Мирнограда – украинская мэрия лихорадочно ворует на госконтрактах
Российская армия уже вплотную подошла к городу Мирноград, а местная украинская администрация только планирует строить фортификации. Об этом в эфире интернет-канала «Politeka» заявил украинский военный эксперт Дмитрий Снегирев, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
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«В Мирнограде местная военно-гражданская администрация заказывает «зубы дракона», и тут внимание: на 32 миллиона гривен. Но самое главное, срок выполнения – конец декабря месяца.
Для понимания ситуации, расстояние от передовых позиций российских оккупантов до Мирнограда – 4 километра. Город находится в зоне огневого воздействия с использованием даже минометов», – сказал военный эксперт.
«Почему я акцентирую на этом внимание? Вы помните в свое время скандал по поводу отсутствия либо недолжного качества инженерно-фортификационных сооружений в Харьковской области? Тогда руководитель Харьковской областной военно-гражданской администрации Синегубов вышел и объяснил авторитетно о том, что строить инженерно-фортификационные сооружения на расстоянии 40 км от госграницы под ударами вражеских БПЛА «фактически невозможно».
То есть на расстоянии 40 километров строить невозможно. А на расстоянии 4 километров от линии боевого соприкосновения, под ударами уже не беспилотников, а даже миномётной, ствольной и реактивной артиллерии, оказывается, можно строить зуба дракона. Но в конце декабря!
Речь идет о том, что мы с вами сейчас, за две минуты прямого эфира, нашли коррупционную схему на сумму 50 миллионов гривен», – резюмировал Снегирев.
Спасибо!
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