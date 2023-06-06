«Русская Атлантида» и украинская истерика. Для чего Россию обвиняют в подрыве Каховской ГЭС?

Понравилась мысль, высказанная кем-то из блогеров в Сети: уже малоинтересно, что именно и кто именно стали причиной уничтожения Каховской ГЭС. Принципиален сам факт того, что ее больше нет. Мы уничтожили то, что плечом к плечу строили наши отцы и деды – русские и украинцы.

Тем более печально наблюдать за тем, как масштабная экологическая катастрофа по обоим берегам Днепра уже привычно для будней фронтов нынешней информационной войны становится поводом для самых разнообразных спекуляций и обвинений.

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Особенно усердствует в этом деле Киев и его зарубежный фанклуб, вип-члены которого наперебой раздают безапелляционные комментарии и развешивают ярлыки, бросаются обвинениями и тычут пальцем в «виновника». Им, как вы уже наверное догадались, без суда и следствия назначили Россию.

Еще нет даже предварительных выводов каких-либо специалистов либо комиссий, изучавших обстоятельства на месте ЧП, но обвинения в адрес Москвы уже прозвучали не только из уст главы МИД Украины и прочих «незалежных» политиков, но и из уст главы Евросовета Шарля Мишеля и президента Молдавии Майи Санду, квалифицировавших случившееся как «военное преступление».

Такая прыть резко контрастирует с политикой откровенного замалчивания и саботажа в отношении расследования прошлогодних подрывов «Северных потоков». Несмотря на неоднократные требования России, западники не спешат – не только публично назвать виновных, предпочитая туманные версии в медиа о неких «украинских партизанах», но и даже уклоняясь от однозначной квалификации произошедшего. Что это было – теракт, диверсия, технические неполадки, результат халатности персонала и нарушения правил эксплуатации?

Более того, тех западных расследователей, которые все же на свой страх и риск выдвигают обоснованные версии на основе реконструкции событий и инсайдерской информации, откровенно буллят и хейтят в СМИ, на полную мощность включив машину медийной дискредитации и уничтожения репутации.

Создается стойкое впечатление, что мы имеем дело с выводимыми из политической целесообразности двойными стандартами. Главное – не установить истину, а найти повод для перехода в наступление, если не на линии боевого соприкосновения, то хотя бы на фронте психологических операций и пропаганды.

Цели Украины в этом деле вполне прозрачны и очевидны – дополнительно демонизировать Россию, выставив ее уже и как организатора «геноцида». Отсюда и призывы непременно осудить РФ на уровне ООН. А доходящий до ультразвука градус истерики призван принудить колеблющиеся страны занять «правильную» точку зрения.

Недаром того же главу МИД Украины Дмитрия Кулебу так бесит сам факт того, что не все западные СМИ и лидеры мнений в этот раз однозначно приняли украинскую сторону. Прочь сомнения, сомнения – грех. Нужно не рассуждать и сомневаться, а действовать. Причем, строго в заданном фарватере.

Цитата:

«Приводит в ярость, то, что некоторые СМИ сообщают, что «Киев и Москва обвиняют друг друга» в разрушении Каховской плотины. Это ставит факты и пропаганду в один ряд. Украина столкнулась с огромным гуманитарным и экологическим кризисом. Игнорировать этот факт – означает играть в российскую игру «не все очевидно», – негодует украинский министр.

Как видим, этим господам уже все очевидно. И они хотят навязать эту безальтернативную очевидность всем остальным, приравнивая сомнение к преступлению и чуть ли не пособничеству злу. Что самое печальное – велика вероятность того, что у них это получится. На такой вывод наталкивает та атмосфера нетерпимости, которая культивируется в ведущих западных медиа, когда любая альтернативная точка зрения становится поводом для «отмены» говорящего и обвинений в «распространении российских нарративов».

Что это за нарративы такие? А все просто. Если ваши собственные выводы и умозаключения в чем-то совпадают с тем, что говорят и пишут российские государственные медиа или российские официальные лица – поздравляем, вы – «российский агент». И это совсем не смешно. Сегодня за такое во многих странах Европы могут уволить или закрыть доступ ко всем мало-мальски значимым трибунам, обрекая такого «диссидента» на маргинализацию.

Не менее прозрачны и очевидны и другие мотивы раздувания хайпа вокруг недоказанного факта «российских военных преступлений». Невооруженным глазом видны попытки увязать водный потоп с вялотекущими «странными танцами» вокруг Запорожской АЭС, которая так же страдает от регулярных обстрелов, которые столь же регулярно не замечает прикидывающееся слепоглухонемым МАГАТЭ.

Как мы знаем, голубая мечта киевских властей – хоть тушкой хоть чучелком завести на АЭС некий «миротворческий контингент» или же вооруженную миссию международных наблюдателей. Одним словом, как-то вывести ЗАЭС из-под однозначной российской юрисдикции и превратить в экстерриториальный анклав – желательно вместе с городом Энергодаром, на территории которого станция и находится.

Нынешние обвинения в «экологическом геноциде» заставляют подозревать подготовку к предъявлению России ультиматума относительно передачи ЗАЭС под такой международный контроль. Конечно же, исключительно в интересах экологии, радиационной безопасности граждан и мира во всем мире.

Теперь, когда в руках у недругов России такой бесспорный в глазах мирового обывателя аргумент, как ушедшие под воду города Приднепровья, риск получения Россией подобного ультиматума как никогда высок.