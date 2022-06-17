Русская Харьковщина получила атрибут государственности – украинская уничтожает Пушкина

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Новости Украины

Освобожденные территории Харьковской области получили своё знамя. 16 июня глава временной государственной администрации Виталий Ганичев утвердил региональную символику.

По образцу флагов республик Донбасса, знамя представляет собой трехцветное полотнище, снизу вверх: красный, синий и малиновый – цвет флага Харьковской области.

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По замыслу создателей, «цвета символизируют историческую связь Харьковской области с традициями казачества Слобожанского края и Российской Федерацией».

Посредине полотнища расположен новый герб Харьковской области – золотой двуглавый орел с геральдическим щитом. «Держава в левой лапе орла – это символ исторических корней Харьковской области, как неотъемлемой части русских земель. Кадуцей на зеленом щите орла – символ примирения и неприкосновенности», – поясняют авторы проекта.

Возможно, в будущем, когда для занятий геральдикой и дизайном будет больше времени, специалисты предложат изменить некоторые детали герба и флага.

На первый поверхностный взгляд, сочетание красного и малинового на полотнище не слишком удачное. К тому же оно не вполне оправдано исторически. Малиновый – цвет флага запорожского войска, именно поэтому он присутствует на флагах кубанского казачества и Краснодарского края.

В то же время Изюмский полк имел знамя красного цвета, а Харьковский – зелёного. Именно поэтому такой цвет имеет щит герба Харькова. А ещё, если вспомнить события восьмилетней давности, красно-сине-зеленый – это цвет флага Харьковской народной республики. К тому же зелёный – один из чистых цветов спектра, которые, как известно, сливаясь, дают в результате белый.

Кадуцей, в греческой мифологии жезл бога Гермеса, символизирует согласие и примирение, но и торговлю. Именно поэтому он в своё время оказался на гербе торгового города Харькова, вместе с рогом изобилия, которому тоже нашлось место на новом знамени области.

А вот детали советского герба Харькова – атом, шестерня, колосья – символы развития города и области в советский период, на флаге отсутствуют. Может быть, напрасно. На прежнем, малиновом, они сочетались с кадуцеем и рогом изобилия вполне органично.

Впрочем, это всего лишь частное и не очень профессиональное мнение. Новость о появлении флага освобожденных (и свободных в будущем) территорий пророссийски настроенные харьковчане восприняли с радостью и надеждой.

Между тем, Харьковский областной совет (действующий на пока что подконтрольной Киеву территории) поспешил подкорректировать настроение «неблагонадежной» части населения. Стало известно, что депутаты вознамерились переименовать Харьковский русский драмтеатр имени Пушкина.

Вопрос о переименовании театра вынесен на очередную сессию Харьковского облсовета, которая пройдет в режиме видеоконференции.

С учетом того, какие решения принимают в последние месяцы народные избранники, и какую травлю они устраивают отсутствующим у монитора коллегам, можно не сомневаться: театр переименуют.

Тем радостнее будет увидеть новый флаг области рядом с триколорами на площади Дзержинского, перед Домом Советов.