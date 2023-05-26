Русская киевлянка уехала в Крым и помогает российской армии: «Хочу вернуться, чтобы не было националистического ужаса»

В Крыму не успевают удовлетворять запросы с передовой в маскировочных сетях. Очередь растянулась на 1,5-2 месяца, сообщил в эфире «Крым 24» военный волонтёр Степан Резуник.

«Маскировочные сети очень нужны, очередь на них стоит полтора-два месяца, – отметил он. – Да, мы покупаем сами сети, там, в AliExpress, Wildberries, всё это дело доставляется. Но приходит пластиковая сеть, и когда уже орудие отстрелялось, ребята его накрыли, а сеть плавится, она не подходит. Поэтому делают хб-шную ткань, режут, красят, к нам привозят домой сушить. После чего сворачиваем и везём на позиции. Ребята говорят, да, шикарная сеть, спасибо большое. Потом присылают видеоотчёт, что накрыли КаМАЗ, накрыли генераторную какую-то или просто вход в блиндажи».

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В сезон дождей на передовой особым спросом пользовались электрические помпы с дизель-генератором и со шлангами, чтобы откачивать воду из окопов. Эти же помпы помогают перекачивать воду в села, если перебит центральный водовод.

«Мы всем миром собираем что-то, что сами можем, я там и зарплату трачу на это всё. Мы проехали больше 100 тысяч км только за ленточку, помогая ребятам. В Мариуполе были буквально через 3 месяца после его освобождения, – рассказал волонтёр.

– Я не представляю, что сейчас творится в Артёмовске, думаю, что в разы хуже. Потому что, когда шло освобождение, не могли людей эвакуировать. От детей наслышаны о зверствах националистов, и это даёт еще больше сил нашим ребятам, чтобы идти вперёд и додавить эту нечисть на корню».

Маскировочные сети для бойцов СВО в селе Угловое Бахчисарайского района плетет волонтер Елена Калинина. Она уроженка Киева, перебралась в Крым еще до 2014 года, потому как русским оставаться там уже было опасно.

«Я не могла быть в стороне, потому понимаю, ребята погибают за нас, воюют за нашу Родину, им не нужны ни сладости, ни подарки. Государство помогает сетями, но их не хватает. Потому что их где-то повесили, а метражи огромные на нашей границе, попробуй всё спрячь. И ребята всё время просят сети. Мы уже около 3 тысяч км сдали, но этого всё равно не хватает, – отметила Калинина.

– Я сама приехала из Киева, я весь этот ужас, этот бардак, весь этот Майдан сама пережила, и мы убежали из Киева, – Я вообще не могла быть русской в Киеве, сейчас даже говорю это, вспоминаю и наворачивается слёзы. Мне уже всё-таки 60 с лишним лет, и всё моё поколение своих детей стали переводить в украинские школы, и все мне говорили, идите в украинскую школу, потому что так лучше будет. Вроде бы в паспорте не писали национальность, но когда из садика в школу ребенок переходил, я написала национальность «русская». Мне сразу сказали: вам будет плохо. Это был еще 1996 год».

В разгар Майдана чета Калининых побывала в Киеве и убедилась, как изменились взгляды людей, которые остались в украинской столице и подверглись информационной обработке.

«Мы с мужем были в феврале 2014 года в Киеве на дне рождения у моей подружки. Весь Майдан стоит развороченный, а дети друзей говорят, что Бандера у них теперь национальный герой. Мы спрашиваем, так что получается, немцы освободители? И мне человек, который подполковник, выпускник Пензенского артиллерийского инженерного института говорит – да, похоже, что так. Я хочу вернуться в Киев, но чтобы не было такого ужаса и хаоса, чтобы не перевирали историю».