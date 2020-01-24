«Русская культура – великая культура!» – мозг Гордона не вынес рогулизации

24.01.2020, Киев, Максим Карпенко

Русский язык и культура – это мировое наследие и запрещать их на Украине неправильно.

Украинская власть виновата сама в том, что насильственно пыталась насадить «мову» жителям Донбасса и Крыма.

Об этом в эфире своего видеоблога заявил украинский пропагандист и русофоб Дмитрий Гордон, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«У Украины есть своя доля вины и она немалая, за то, что происходит с Донбассом и с Крымом. Я об этом говорю публично. Потому что украинская власть должна была вести себя все годы независимости по отношению к жителям Донбасса и Крыма совершенно иначе.

И то, что ущемляли людей даже по языковому вопросу, в том плане, что навязывали им насильно украинский язык, – это тоже вина украинской власти. Потому что не надо ничего навязывать, надо сделать, чтобы полюбили. Надо понять людей, которые всю жизнь жили в Донбассе, например, и не знали украинский язык.

Надо их обучать, но надо делать это экономическим путем – платить учителям украинского языка и литературы больше, чем учителям русского языка и литературы и так далее.

Вообще, я хочу сказать, что русский язык не является проблемой, русский язык не является языком оккупантов, русский язык – великий язык, русская культура – великая культура, и она принадлежит всему миру.

То, что люди, граждане Украины, хотят говорить по-русски и учиться в русских школах, не значит, что они поддерживают «Русский мир» и агрессора. Мухи отдельно, а все остальное отдельно», – заявил Гордон.