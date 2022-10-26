«Русская литература очень опасна. Начитаются – Путина зовут» – Ницой

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Новости Украины

Русская литература «ничтожна по своей сути», что, впрочем, не помешало ей поработить целый украинский народ.

Об этом говорили участники эфира на львовском телеканале «NTA», передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Когда мы говорим о культурном аспекте, то должны понимать, что русская литература, русская книга – это такой же маркер, как русский язык, русские писатели, русские названия улиц. Это всё об одно и том же, речь идёт об оккупации. Нужно называть вещи своими именами. Плюс к этому, все кто пытаются распространять этот миф, мол, не всё так однозначно, есть плохие русские, есть хорошие русские. Не существует никаких хороших русских, и никогда не существовало. Просто, нужно это понять», – сказал депутат Львовского горсовета от запрещенной в РФ националистической «Свободы» Любомир Мельничук.

Он добавил, что русская литература – это та же российская попса, «по своей вторичности».

«Говорить о том, что русская культура, русская книга очень важна с точки зрения мировой литературы – это всё нонсенс. Русская литература такая же, как русская попса, она вторична по сути своей. Она нам навязана не потому, что она гениальна, а потому что мы были в оккупации, и это нужно понимать. Поэтому инициативу львовских библиотекарей, касательно русских книг, абсолютно поддерживаем, это абсолютно правильное решение. Нельзя переборщить с антироссийскими действиями. Мы должны искоренить всё русское, что у нас осталось, на всех ступенях нашей жизни», – призвал Мельничук.

Слова тягнибоковца дополнила украинская писательница-русофобка Лариса Ницой, которая прямо заявила, что русская литература попросту вредна для украинцев.

«Украинская литература формирует украинское мировоззрение, русская литература формирует русское мировоззрение. И если мы вспомним, кто звал Путина, то не те, кто читает украинские книги. Звали те, кто читает русские книги. Вот вам воспитанное разное мировоззрение на разных литературах. Поэтому во время войны нужно однозначно всё изымать. Для массовой культуры эта литература, для украинцев, очень вредна», – подчеркнула Ницой.