«Русская община Киева» – властям РФ: Займите жесткую позицию, как Венгрия, а не торгуйте с Украиной

15.08.2021, Киев, Вадим Москаленко

Новости Украины

Русскоязычные граждане Украины на данный момент остались один на один с нацистской властью и подконтрольными режиму боевиками – Россия не имеет инструментов для помощи, более того, Москва продолжает торговые отношения с Киевом.

Об этом в интервью киевскому политологу Александру Семченко заявил председатель «Русской общины Украины» Константин Шуров, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Если у венгров есть мощнейший рычаг давления на Украину – выполнение Украиной обязательств перед Венецианской комиссией, перед Венгрией по поводу защиты прав венгерского национального меньшинства, то у нас такого рычага нет. Нам всё время говорят: «А почему вы в Россию не обратитесь?» Во-первых, мы граждане Украины. Во-вторых, РФ является третьим торговым партнёром – это нефть, газ, бензин, дизтопливо, ТВЭЛы, и так далее. РФ ни разу не ставила экономические отношения в зависимость от того, как Украина относится к русскому языку и к русским», – напомнил Шуров.

Общественник отметил, что русские Украины не могут озвучить свои требования на публичных акциях, поскольку таковые тут же будут разогнаны подконтрольными режиму боевиками.

«То, что венгры добились того, что их защищает Венгрия – это да. Русских на данный момент не защищает никто. Как только будут выведены люди на улицу – реально мы не обладаем сегодня теми возможностями, которыми мы обладали до 2013 года. Это будет расценено действующей властью как попытка межнационального противостояния со всеми вытекающими отсюда последствиями. То есть, профилактика СБУ перейдёт в карательные действия. Вот и всё. Противостоять Нацкорпусу, людям, которых столько лет пестовали и натравливали на всё, не подпадающее под их понимание украинского патриотизма, может кончиться плачевно. Людей у нас достаточно немного, и они не в той физической форме, не в той возрастной группе, которая могла бы противостоять боевикам», – добавил правозащитник.

Он отметил, что на Украине осталось очень мало людей, которые готовы постоять за свой родной язык.

«Люди не понимают. Они не знают своих прав, и не понимают, зачем им нужно защищать русский язык. Мы ж на нём говорим, казалось бы. Но когда они приводят своего ребёнка в школу… Во-первых, в Киеве осталось всего пять школ, а это всего лишь десять классов. И то с первого по четвёртый класс. А дальше всё», – резюмировал Шуров.