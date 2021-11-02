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02.11.2021 10:21 (Мск), Москва, Олег Кравцов
 
Грузия, Общество, Политика, Россия
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Русская община в Тбилиси просит Москву отменить визовый режим с Грузией

России нужно отменить визовый режим для Грузии, чтобы привлечь на свою сторону местную молодежь....

России нужно отменить визовый режим для Грузии, чтобы привлечь на свою сторону местную молодежь.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», «Комсомольской правде» заявил глава русской общины в Тбилиси, директор театра имени Грибоедова Николай Свентицкий.

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«В российско-грузинских отношениях всю вину я возлагаю на Москву», – сказал он.

«Кстати, вам здравствуйте сказали на границе? Конечно. И пропустили, – говорит Свентицкий журналисту. – А мне, чтобы попасть в Москву, нужна виза. Мы потеряли несколько поколений молодежи, которые видят Москву только на агрессивных телеканалах и думают, что все русские – сволочи. Отмените визы! И десятки тысяч грузин поехали бы в Россию, они бы знакомились, женились, дети были бы красивые…»

Он говорит, что в Москве депутат Госдумы ему заявила: «Вас, грузин, за вашу русофобию надо наказать.

«Я ей – меня-то за что? Вы с ума сошли? Я этот вопрос поднимал в Москве, когда это безумие только начиналось. «Россия бросила Грузию! – кричал я. – Ее народ. Если у вас разногласия с правительством, накажите правительство, что ж вы наказываете молодняк, который ничего плохого вам не сделал?! А может, он влюбится в березки. Так дайте, б…, ему посмотреть на эти березки!», – говорит глава русской общины.

По его мнению, вернуть Грузию в орбиту Россию еще возможно.

«Грузинская молодежь – единоверцы. Они понимают нашу культуру. Толстого читают. И хорошие строители. Попробуйте. Пригласите. Не понравится — выгоните», – добавил он.

Директор театра имени Грибоедова утверждает, что в нынешних условиях грузинам не до антироссийских настроений, поскольку 70 процентов экономики страны держится на деньгах, которые пересылаются из России.

«Да, и потом – у России много инструментов. Грузинская элита уже убедилась: если она совсем заиграется – армянские, азербайджанские районы «потеряются». Достаточно зайти в любую книжную лавку в Турции и купить карту, убедитесь: Батуми там – турецкая территория, почти до Поти. И прав окажется Жириновский – тбилисская власть будет контролировать только проспект Руставели», – резюмировал Свентицкий.

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