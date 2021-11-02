Русская община в Тбилиси просит Москву отменить визовый режим с Грузией

02.11.2021 10:21 (Мск), Москва, Олег Кравцов

России нужно отменить визовый режим для Грузии, чтобы привлечь на свою сторону местную молодежь.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», «Комсомольской правде» заявил глава русской общины в Тбилиси, директор театра имени Грибоедова Николай Свентицкий.

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«В российско-грузинских отношениях всю вину я возлагаю на Москву», – сказал он.

«Кстати, вам здравствуйте сказали на границе? Конечно. И пропустили, – говорит Свентицкий журналисту. – А мне, чтобы попасть в Москву, нужна виза. Мы потеряли несколько поколений молодежи, которые видят Москву только на агрессивных телеканалах и думают, что все русские – сволочи. Отмените визы! И десятки тысяч грузин поехали бы в Россию, они бы знакомились, женились, дети были бы красивые…»

Он говорит, что в Москве депутат Госдумы ему заявила: «Вас, грузин, за вашу русофобию надо наказать.

«Я ей – меня-то за что? Вы с ума сошли? Я этот вопрос поднимал в Москве, когда это безумие только начиналось. «Россия бросила Грузию! – кричал я. – Ее народ. Если у вас разногласия с правительством, накажите правительство, что ж вы наказываете молодняк, который ничего плохого вам не сделал?! А может, он влюбится в березки. Так дайте, б…, ему посмотреть на эти березки!», – говорит глава русской общины.

По его мнению, вернуть Грузию в орбиту Россию еще возможно.

«Грузинская молодежь – единоверцы. Они понимают нашу культуру. Толстого читают. И хорошие строители. Попробуйте. Пригласите. Не понравится — выгоните», – добавил он.

Директор театра имени Грибоедова утверждает, что в нынешних условиях грузинам не до антироссийских настроений, поскольку 70 процентов экономики страны держится на деньгах, которые пересылаются из России.

«Да, и потом – у России много инструментов. Грузинская элита уже убедилась: если она совсем заиграется – армянские, азербайджанские районы «потеряются». Достаточно зайти в любую книжную лавку в Турции и купить карту, убедитесь: Батуми там – турецкая территория, почти до Поти. И прав окажется Жириновский – тбилисская власть будет контролировать только проспект Руставели», – резюмировал Свентицкий.