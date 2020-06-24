«Русская партия», члены которой не говорят по-русски, получила одно место в муниципальном собрании сербского Ниша

24.06.2020, Белград, Алексей Топоров

На прошедших в минувшее воскресенье в Сербии местных выборах, благодаря европейским правилам, гарантирующим партиям этнических меньшинств вхождение в органы законодательной власти разных уровней, одно место в городском парламенте Ниша получила «Русская партия Республики Серия».

Об этом сообщили сербские СМИ, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Место в муниципальном собрании Ниша – одно из самых серьезных достижений так называемой «Русской партии», пытающейся эксплуатировать традиционные для сербов русофильские настроения.

В частности, на последних выборах за нее проголосовали 1 тысяча 737 жителей Ниша (1,73% избирателей). И это, надо отметить, не самый лучший результат для политической организации, существующей с 2013 года и с 2014 года участвующей в выборах.

Самое любопытное, что зарегистрированная как партия русской общины в Сербии, «Русская партия Республики Сербия» возглавляется чистокровным сербом, в прошлом руководителем муниципального отделения Народно-крестьянской партии города Шабац, руководителем проекта «Сельские пороги», экономистом Слободаном Николичем.

Большинство членов партии составляют либо сербы, либо потомки русских эмигрантов в третьем колене, практически забывшие русский язык.

При этом современная аполитичная диаспора из России (по данным 2011 года ее численность составляет более 3 тысяч человек) относится к этой политической силе более чем прохладно и не считает ее выразителем своих интересов.

Любопытно, что в свое время Николич создал проект «Сельские пороги» по сохранению исчезающего традиционного сельского уклада в Сербии, в рамках которого хотел решить демографический вопрос путем привлечения в страну невест из России, Украины и Белоруссии.

Его партия выступает за вхождение Сербии в ЕАЭС и ОДКБ. Но тот факт, что, выступая, как партия русского меньшинства Сербии, пользуясь определенными преференциями, касающимися этнических меньшинств в этой стране, «РП РС» практически не имеет русских в своем составе, позволяет рассматривать ее как авантюрный политический проект, не более.