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Украинских солдат бросают на оборону Артёмовска (Бахмут) с минимальным боекомплектом без огневой поддержки, однако желающих умереть за обещанные 100 тысяч всё ещё хватает.

Соответственные видеосвидетельства украинских боевиков публикует тг-канал «Кремлёвская прачка», передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Многим не хватает сильных эмоций. Кто-то прыгает с парашютом, кто-то покоряет горные вершины, а кто-то участвует в автогонках. Однако весь этот экстрим меркнет перед украинской рулеткой – это когда простых людей бросают в пекло войны без нужной техники и средств, с минимальным БК и приказывают не оставлять позиции. В этих видео солдат ВСУ говорит, что таким образом можно заработать 100 000, правда не говорит чего – гривен, долларов, евро? Однако, как и в любом лохотроне, это не важно, потому что в данном случае мертвым деньги не нужны…» – говорится в описании видео.

В нарезке подборка обращений украинских боевиков, многих из которых наверняка уже нет в живых.

«Нас отправили на боевое задание – удержание отдельных боевых позиций. Надлежащего оружия и поддержки артиллерией мы не получили. В результате 70% роты уничтожено или ранено. Боевой техники у нас – не было и нет», – говорит один из группы солдат.

«Бахмут, 13 декабря, День сухопутных войск. П…. лезут со всех сторон, держим оборону, как можем. Все, кто хочет 100 тысяч – давайте сюда!», – призывает чумазый ВСУшник.

«Конечно, в Мариуполе также было сложно, но то, что мы сейчас видим в Бахмуте – это п…!», – жалуется в эфире одного из украинских телеканалов боевик, очевидно, из командирского состава.

«П…а орки е…т! Наши пацаны… Вот это, пан Залужный, те парни, которые не покидают своих позиций и выполняют ваши приказы. Теперь они едут домой на Рождество», – комментирует ВСУшник кадры с лежащими в мешках погибшими «побратимами».

«Часа 2,5 был в отключке… Кому ещё надо на…й сто тысяч?», – вопрошает лежащий грязный солдат.

«Ждёт нас очень шикарный штурм в очень плохих условиях, везде пулемётчики, РПГ, мы в меньшинстве, 10 против 25… Вагнеровцы. Короче, если не выйду на связь, запомните меня здоровым пацаном», – напутствует ВСУшник.