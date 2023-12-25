«Русская Тихановская» с «котятами» насилует старенькое «Яблоко»

Провинциальная журналистка Екатерина Дунцова, которую прозвали «русской Тихановской», продолжает рваться в президенты РФ.

В субботу ЦИК отказалась ее регистрировать из-за 100 ошибок в документах, и теперь Дунцова пытается добиться, чтобы ее выдвинула хоть какая-то либеральная партия, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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Она пишет в мессенджеры Григорию Явлинскому и другим функционерам «Яблока», но те не читают сообщений новоявленной оппозиционерки с сомнительной репутацией.

В тот момент, когда Дунцовой отказывали в регистрации, заслуженный либерал России торжественно заявил в интервью русофобскому ютуб-каналу иноагента Алексея Венедиктова «Живой гвоздь», что основанная им партия не будет выдвигать ни его самого, ни тем более «русскую Тихановскую», которую никто не знает.

Не все «яблочники» с этим согласились. Если возрастному ядру просто лень проводить съезд перед новым годом, то молодежные организации Новосибирска и Екатеринбурга захотели хайпа и требуют рассмотреть кандидатуру Дунцовой.

Подчиненные Венедиктова с «Живого гвоздя» устроили провокацию, протащив «русскую Тихановскую» в эфир к зампреду «Яблока» Максиму Круглову, чтобы он не мог потом сказать, что не знает ее. Дунцова еще раз попросилась в кандидаты от «Яблока».

«На сегодня у «Яблока» кандидата нет. Я так слышала краем уха, что многие с этим не согласны», – жалобно пролепетала она.

«Русская Тихановская» пообещала даже немедленно отозвать иск, который ее адвокаты подали в Верховный суд на ЦИК, если «Яблоко» ее возьмет. Круглов был обескуражен таким напором.

«Ваш тезис о том, что у нас совпадают повестки, я не то чтобы ставлю под сомнение, но хотелось бы посмотреть вашу программу. Процессуально у нас с точки зрения закона есть проблемы. Осталось 5 дней. Каким образом созвать съезд для того, чтобы просто обсудить эту идею? Не уверен, что это получится. Съезды готовятся несколько месяцев», – отнекивался Круглов.

Он предложил Дунцовой хотя бы обратиться не через мессенджеры, а официально. Та изъявила готовность встретиться «завтра и даже сегодня». Ведущие «Живого гвоздя» демонстрировали «высоты беспристрастности» и уговаривали «яблочника» «подарить надежду на чудо и вернуть доверие к своей партии».

Когда Круглов вышел из эфира, Дунцова осмелела и стала пророчить «Яблоку» внутренний раскол, если ее не выдвинут.

«Это входит в такую фазу, как будто я упрашиваю. Они сами должны оценить, насколько это будет для их партии важно. Привлечь такой ресурс для них было бы… Я советов не даю, но новая кровь только бы положительно отразилась. Внутри партии есть мнения о том, что меня нужно выдвигать. В основном это молодежное крыло и региональные отделения. Не хотелось бы, чтобы это повлекло внутренние движения», – намекала и стращала «русская Тихановская».

Почему провинциальная журналистка ведет себя так нагло и открыто угрожает старейшей либеральной партии? За плечами у Дунцовой несколько проигранных региональных избирательных кампаний. Один раз ее все-таки избрали в Ржевский горсовет, но вместо того, чтобы заниматься делами своего города, Екатерина принялась разъезжать по форумам «Муниципальная Россия», которые организовывали НКО, связанные с беглым олигархом-иноагентом Михаилом Ходорковским.

Поэтому неудивительно, что когда Дунцова заявила о намерении баллотироваться, СМИ-иноагенты не сочли ее городской сумасшедшей, а принялись наперегонки брать интервью. И неслучайно в нарядах бойкой провинциалки превалировали белый и голубой – цвета беглой оппозиции.

Даже не начавшаяся кампания «русской Тихановской» сопровождалась намеренными провокациями. В клубе, где собиралась ее инициативная группа, электрика попросили вырубить свет, чтобы потом обвинить в этом «кровавый режим».

Нотариус, готовивший документы в ЦИК, указал неверный номер паспорта организатора собрания, а протокол не позволял установить численность группы. Некоторые члены инициативной группы подписались словом «да» или использовал в качестве подписи рисунок кота.

«Складывается впечатление, что многие ошибки были сделаны намерено», – заявили в ЦИК.

Однако СМИ-иноагенты предпочли обратить внимание на слова председателя ЦИК Эллы Панфиловой о том, что Дунцова «женщина молодая», и у нее «все впереди». Мол, такими же словами она в свое время отказывала в регистрации блогеру-уголовнику и иноагенту Алексею Навальному, «и где он сейчас».

В интервью «Живому гвоздю» Дунцова дала понять, что денег у нее будет много. Потенциальные спонсоры ждут только открытия избирательного счета, чтобы открыть штабы во всех субъектах РФ и 50 городах за границей.

Имея такую поддержку, Дунцова не намерена сдаваться, если даже ей откажет «Яблоко». Она присмотрела себе либеральную партию поменьше – «Зеленая альтернатива», которая «хоть и не напрямую, но разговаривает» с ней. На самый худой конец она готова кооперироваться даже с Борисом Надеждиным, чьи кандидатские перспективы ЦИК определит завтра.

Либеральная журналистка Екатерина Винокурова уверят со ссылкой на источники в оппозиционных кругах, что политическая карьера Дунцовой «не заканчивается, а начинается с отказа в выдвижении кандидатом в президенты».

Адвокат Максим Пашков делает более мрачный прогнозы.

«Посмотрев на список возможных спонсоров кандидата Дунцовой в голову лезет кандидат Рыбкин, который чуть было не стал священной жертвой демократии. На месте ФСБ я бы к ней круглосуточную охрану приставил бы. Во избежание. В общем, с кандидатом Дунцовой все предельно ясно. Вопрос один – доживет ли она до выборов и не сделают ли из нее сакральную жертву», – написал Пашков.

Политолог Максим Жаров считает, что «Дунцова» – это спецпроект западных спецслужб.

«Пару слов про ожидаемо отвергнутую Центризбиркомом России “Дуньку” Ходорковского. Было высказано много версий, зачем появился этот странный проект. Но возможно, все просто – под Дунцову Вашингтоном и Лондоном проводится технологический кастинг в иноагентской тусовке: кто на что способен, и что дальше с каждым конкретным персонажем делать, куда его пристроить, и надо ли вообще это делать. И некоторые из этих прочих поняли, что этот кастинг они не проходят, в связи с чем и принялись рисовать в подписных листах Дунцовой котиков и так далее», – пишет Жаров.