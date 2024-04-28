«Русская угроза!» – НАТО наращивает контингент в сербских анклавах на Балканах

Алексей Топоров.  
28.04.2024 19:15
  (Мск) , Белград
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Верховный главнокомандующий НАТО в Европе генерал Кристофер Каволи объявил о решении направить дополнительные силы Альянса в БиГ и Косово, включая тяжелую артиллерию.

Свое решение он почему-то объяснил «неспровоцированной войной России против Украины», передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Верховный главнокомандующий НАТО в Европе генерал Кристофер Каволи объявил о решении направить дополнительные силы...

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«Мы рассмотрели план, и он показал, что нам нужно не только больше сил, но и тяжелая артиллерия НАТО, которая будет развернута в регионе. Войска в Боснии и Герцеговине и силы КФОР в Косово должны быть увеличены для мониторинга и обнаружения угроз против них». – заявил генерал Каволи перед сенаторами США.

Свои планы генерал безапеляционно увязал с ситуацией на Украине, которая прямого отношения к Балканам не имеет.

«Мы переживаем, по меньшей мере, трудные времена на европейском театре военных действий. Жестокая и неспровоцированная война России опустошает Украину уже более двух лет. Русские войска разрушают города и уничтожают невинные жизни в масштабах, невиданных со времен Второй мировой войны. Эта страна создаёт переплетающиеся стратегические партнерства, пытаясь бросить вызов существующему порядку. Это глубоко враждебно национальным интересам США», — вещал Каволи.

Что характерно, натовец намерен усилить контингент Северного Альянса там, где этнократическими сепаратистскими режимами проводится политика целенаправленного притеснения местного сербского населения и идет гражданская борьба сербов за свои права.

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