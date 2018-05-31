31.05.2018, Киев, Максим Карпенко

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Русская угроза: У Порошенко обещают фейковую базу ВМС Украины на границе с Крымом

Базу ВМС Украины необходимо срочно создавать в городе Геническ Херсонской области на границе с Крымом, который до революции числился в составе полуострова, и где до сих пор преобладают пророссийские настроения.

С таким предложением в эфире радио «Крым.реалии» выступил фейковый «представитель президента в АР Крым» Борис Бабин, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Мы настойчиво просим сделать Геническ городом базирования морской охраны и ВМС Украины. В условиях эскалации конфликта на Азове это приобретает ключевое значение», – заявил постпред.

Его идею раскритиковал херсонский общественник Геннадий Сивак, заявивший, что это ни что иное, как попытка отмывания денег.

«Это фейковое заявление, потому что порт в Геническе нерабочий. Там только какие-то маломерные суда могут заходить – и то, при определенной погоде, если дует восточный ветер, то дает воду, и можно зайти. Акватория порта давно не чистилась, так как все средства для очистки давно проданы. В порт разобрана железная дорога, то есть, ничего туда доставить невозможно. Это с обороной не имеет ничего общего, кроме возможности распилить очередные средства», – заявил Сивак в комментарии «ПолитНавигатору».