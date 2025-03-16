Русская весна должна найти отражение в новом гимне Крыма – Константинов

События Крымской весны должны найти отражение в новом гимне Крыма, на создание которого объявлен конкурс.

Об этом в эфире «Крым 24» заявил председатель Госсовета РК Владимир Константинов, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.

«Мы этого и добиваемся, чтобы борьба народа Крыма за сохранение своей республики, своих исторических корней, исторической памяти – нашла отражение в новом гимне. Мы очень неагрессивный народ, крымчане – добрые, живём в мире, любви и согласии столетиями, друг с другом никогда не воевали. Но мы храним память и для нас это главное, мы этим очень дорожим. И восстановление памяти, сохранение, борьба за возвращение в Россию – должны найти отражение в словах гимна.

Безусловно, гимн 90-х годов, в котором было больше отнесено к природе, олицетворял в тот момент надежду, что с Украиной всё-таки получится, что она найдет достойное место в Русском мире и не будет строить свою государственность на ненависти к России. Такая шаткая надежда была – и другие слова применялись.

Потом борьба не прекращалась. Мы помним хорошо майдан 2004 года, драматический для Крыма, когда разрушились любые иллюзии в отношении построения Украины, какой её хотят видеть основатели и западные кураторы. Стало для всех понятно, что эта Украина должна быть основана на русофобии и без Русского мира. А ещё лучше без русских людей. Поэтому здесь наши дороги стали расходиться. И всё это нужно отразить», – пояснил Константинов.