31.05.2018, Киев, Максим Карпенко

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Русская весна пришла в Центральную Украину

СБУ отчиталась о поимке «агитатора» Русской весны в городе Смелы Черкасской области. По сообщению пресс-службы ведомства, местная жительница самостоятельно изготавливала агитброшюру и распространяла ее среди однодумцев.

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«Правоохранители установили, что злоумышленница изготавливала брошюры «Русская весна», информацию она подбирала в сети Интернет на антиукраинских ресурсах. Затем она распространяла распечатанные на принтере «агитки» среди пророссийски настроенных жителей города. Открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 300 Уголовного кодекса Украины», – говорится в сообщении.