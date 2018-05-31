31.05.2018, Киев, Максим Карпенко
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Политические репрессии, Русская Весна, Спецслужбы

Русская весна пришла в Центральную Украину


СБУ отчиталась о поимке «агитатора» Русской весны в городе Смелы Черкасской области. По сообщению пресс-службы ведомства, местная жительница самостоятельно изготавливала агитброшюру и распространяла ее среди однодумцев.

Во время обыска в доме у женщины силовики нашли 200 экземпляров самиздата.

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«Правоохранители установили, что злоумышленница изготавливала брошюры «Русская весна», информацию она подбирала в сети Интернет на антиукраинских ресурсах. Затем она распространяла распечатанные на принтере «агитки» среди пророссийски настроенных жителей города. Открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 300 Уголовного кодекса Украины», – говорится в сообщении.

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