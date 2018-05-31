|146 просмотров
Русская весна пришла в Центральную Украину
СБУ отчиталась о поимке «агитатора» Русской весны в городе Смелы Черкасской области. По сообщению пресс-службы ведомства, местная жительница самостоятельно изготавливала агитброшюру и распространяла ее среди однодумцев.
Во время обыска в доме у женщины силовики нашли 200 экземпляров самиздата.
Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках или Вконтакте
«Правоохранители установили, что злоумышленница изготавливала брошюры «Русская весна», информацию она подбирала в сети Интернет на антиукраинских ресурсах. Затем она распространяла распечатанные на принтере «агитки» среди пророссийски настроенных жителей города. Открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 300 Уголовного кодекса Украины», – говорится в сообщении.
Метки: Русская весна, СБУ, Смела
Спасибо!
Теперь редакторы в курсе.