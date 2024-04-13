«Русские агенты повсюду»! – шпиономания в Болгарии больше не работает

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

В болгарских СМИ поднялась очередная волна шпиономании – населению усиленно скармливается тезис: «русские агенты повсюду»! Бывший министр обороны и «эксперт» по национальной безопасности Бойко Ноев разразился эмоциональным интервью в студии Actualno.

Он связал взрывы на складах торговца оружием Эмилияна Гебрева и его отравление с деятельностью российских агентов в Болгарии. Ноев заявил, что русские спецслужбы имеют завербованных среди болгарских должностных лиц, которые уже много лет стирают вещественные доказательства.

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube, TikTok и Viber.

Гебрев – это тот самый коммерсант, через чьи фирмы шли поставки оружия Киевскому режиму еще с 2014 года. Напомним, в том же году рванул склад боеприпасов в Чехии, принадлежавший Гебреву. Власти тогда обвинили героев анекдотов и интернет-мемов – Петрова с Бошировым. 28 апреля 2015 года Эмилиан Гебрев после ужина с партнерами почувствовал себя плохо и был госпитализирован. Тут же в дело пошла байка об использовании пресловутого отравляющего вещества «новичок».

В период с 2011 по 2020 годы взрывы в хозяйстве Гебрева, случались четырежды. И всякий раз болгарская прокуратура возбуждала уголовные дела, и всякий раз безрезультатно. И вот, в конце июля 2022 года на одном из предприятий Гебрева произошел новый взрыв. Тогда он заявил, что, скорее всего, это был умышленный поджог. При том, что следствие по этому делу не завершено по сей день, обвинения звучали традиционно в адрес спецслужб России. Принцип простой: что бы ни случилось, виновато российское ГРУ…

Бойко Ноев призвал к реформированию болгарской правоохранительной системы и патетически воскликнул:

«Кремль враждебно настроен по отношению к Болгарии. Кремль не может смириться с тем, что Болгария является независимой страной, которая сама определяет свое будущее».

Одновременно, с пыльных пропагандистских чердаков, был извлечен «журналист» (точнее, агент британской МИ-6) Христо Грозев. Об этом персонаже наше издание уже писало. После провала своей подрывной деятельности в Европе, он был объявлен в розыск правоохранительными органами РФ и отсиживается на родине, трясясь от страха перед возможным возмездием. После громкого разоблачения, Грозев стал бесполезен для агентурной работы и используется в пропагандистских целях. Теперь он принялся озвучивать конспирологические фантазии о «секретном оружии» русских.

Христо Грозев заявил в эфире Nova TV о загадочной болезни «Гаванский синдром», от которой пострадали сотни американских дипломатов. По его утверждению российские агенты используют оружие, которое может усыпить целый город звуком:

«Россия использовала акустическое оружие – микроволны, которые отправляют людей на больничную койку».

Грозев стращает слушателей тем, что волны этого оружия вызывают синдром Минора – неврологическое заболевание, нарушающее способность сохранять равновесие и концентрироваться. Более того, якобы это секретное оружие использовалось и в Болгарии, при отравлении торговца оружием – Эмилияна Гебрева.

Как же реагируют на все эти «ужасы из телевизора» сами болгары? По моим личным наблюдениям, основная масса населения только посмеивается и считает, что им просто «морочат голову», пытаясь отвлечь от реальных проблем – роста цен, экономических неурядиц и очередного правительственного кризиса.

Не хочу быть голословным. Сошлюсь на результаты недавнего масштабного мониторинга, проведенного международной компанией Ipsos Group, третьим по величине экспертным агентством в мире, в восемнадцати странах Европы.

Выводы, полученные специалистами Ipsos, гласят: президента Российской Федерации Владимира Путина и проводимую им политику в Болгарии полностью поддерживают 37% опрошенных граждан, что является самым высоким показателем среди всех стран, где проводилось анкетирование населения. Еще 15% – не испытывают негатива в отношении российского лидера.

Кому-то, эти цифры могут показаться скромными. Однако нужно принимать во внимание, что болгары ежедневно находятся под мощнейшим прессом антироссийской пропаганды. Болгарские телеканалы, буквально, соревнуются, кто скажет больше гадостей в адрес России и её президента. Выступления большинства местных политиков также обильно сдабриваются русофобской риторикой.

Еще с февраля 2023 года вещание большинства российских телевизионных каналов на территории Болгарии было прекращено. В большинстве стран ЕС лишили лицензий наши каналы еще раньше, весной 2022-го года. Оппозиционные интернет-ресурсы подвергаются постоянным гонениям. Звучали призывы закрыть 400 (!) местных сайтов на основании подозрения в «распространении русской пропаганды». Политическая цензура свирепствует яростнее, чем в США, во времена «охоты на ведьм»…

Нужно отдать должное болгарам, сохранить в такой ситуации здравый ум и способность критически оценивать получаемую информацию весьма непросто.

Следует обратить внимание на еще ряд моментов, которые выяснились в ходе анализа общественного мнения. Ожидаемо, достаточно высокий процент поддержки российской политики и президента Путина высказали греки и словаки. В этом же списке положительно расположенных к России – Венгрия. Балканы и некоторые страны бывшего соцлагеря, как выяснилось, успешно игнорируют навязываемую Брюсселем тотальную агрессивную русофобию.

Следует добавить, что взгляды населения в отношении главы украинского режима – Зеленского, в этих странах были преимущественно отрицательны, что позволяет делать вывод об отношении людей к проводимой РФ операции по денацификации Украины. Более половины респондентов в Венгрии (60%), Греции (57%) и Болгарии (56%) отрицательно относятся к украинскому президенту. Схожая ситуация и в Румынии, где фермеры возмущены беспрецедентным наплывом дешевого и беспошлинного зерна, поступающего из Украины.

В заключении к своему исследованию, компания Ipsos Group справедливо замечает:

«Картина с результатами опроса противоречит позициям, которых официально придерживаются национальные правительства некоторых стран».

Сам собой возникает вопрос, почему же народы голосуют на выборах за таких правителей, которые не разделяют взгляды значительной части населения?

Попробуем пояснить, на примере той же Болгарии. Тут, через пару месяцев, предстоят новые, уже шестые за последние пару лет, очередные внеочередные выборы в местное Народное собрание.

Две партии, исповедующие откровенно русофобские взгляды, ГЕРБ и «Продолжаем перемены», уже пытаются распределять между собой министерские кресла, мечтают вернуться к власти.

Третья по популярности в стране политическая сила, движение «Возрождение», считающееся пророссийской, надеется дать им бой. Правда, лидер «Возрождения» Костадин Костадинов очень уж грешит в последнее время откровенным популизмом.

Недавно он внес в парламент законопроект, предполагающий выход Болгарии из НАТО! Идея, конечно, разумная. Только всем в стране, да и самому Костадинову, изначально было понятно, что нынешний состав Народного собрания не проголосует за проект такого закона.

Что это, если не популизм чистой воды и работа на публику? Как оценят подобные яркие, однако очевидно бесполезные политические перформансы, избиратели, предсказать сложно.

Однако дело еще и в другом. Все прошедшие в последнее время избирательные кампании в Болгарии, отличались крайне низкой активностью населения. Традиционно к последнему часу выборов, число проголосовавших составляло около 20 процентов. Неким фантастическим образом, позволяющим заподозрить использование подтасовок и искусственных «вбросов» бюллетеней, избирательным комиссиям удавалось рапортовать о 40 процентах участников. На этот раз никакие жульничества могут и не сработать. Достаточно прислушаться к тому, что говорят люди на улицах, простые болгарские граждане. Абсолютно никто не собирается участвовать в очередном политическом спектакле. Легитимность предстоящих выборов уже стоит под большим вопросом!

Болгарское издание «Труд» недавно констатировало:

«Исследование Европейского совета по внешней политике показало, что в Европе наблюдается расцвет правых партий и евроскептицизм».

В своей публикации, они приводят слова упоминавшегося уже лидера правой националистической партии «Возрождение» Костадина Костадинова:

«ЕС создавался как экономическое, а не политическое сообщество. И именно по этой причине искажение этой фундаментальной основы приводит к росту стремлений значительной части народов вырваться из хватки Брюсселя. Потому что ЕС в настоящее время становится огромной сверхдержавой, возглавляемой анонимными людьми, никем не избранной и обладающей мимолетной демократической легитимностью».

Конечно, в разных странах ситуация отличается. Но тенденция очевидна – люди неумолимо теряют веру в «европейскую демократию» и пропагандируемые «европейские ценности». В Европе давно уже не наблюдается единства взглядов и оценок. Всё более отчетливо просматривается перспектива скорого развала Евросоюза, и выхода многих стран из-под навязчивой опеки Вашингтона и Брюсселя.