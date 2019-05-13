Русские агенты проникли в высшее руководство – генерал украинской разведки

13.05.2019, Киев, Максим Карпенко

Руководство постмайданной Украины, пришедшее к власти после госпереворота в 2014-м году, может быть «агентами Кремля».

Об этом в интервью политику и блогеру Геннадию Балашову заявил бывший глава Службы внешней разведки Николай Маломуж, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Часть людей находились в агентурном аппарате и они давно отошли от этой работы. Часть людей, очень небольшая, используется сейчас Россией после СССР… Отдельных личностей они держали и держат на контроле. Есть интересный вопрос – как их вычислить, особенно на самом высоком уровне – а по их действиям, какие последствия наступили негативные для Украины. Потеряли Крым, кто был непосредственно ответственный? Мы можем назвать фамилии. Я не буду называть сейчас фамилий вообще, потому что у нас есть и руководство страны, и руководство спецслужб», – заявил Маломуж.

Отставной разведчик считает, что нежелание проводить силовую операцию в Крыму говорит о «российском следе» в действиях украинских руководителей.

«Не СНБО решает, а непосредственно исполняющий обязанности президента и, самое главное, даже без него должен решать председатель СБУ. По закону прямая обязанность, он должен действовать мгновенно, тут не нужно военных положений – для вооруженных сил нужно военное положение.

Поэтому должны были в первые же дни, еще за три дня до СНБО, действовать буквально – готовим силы центрального аппарата, не местные, местные действовать не будут. И бросаем все туда мгновенно. Задерживаем на трапе Константинова, из Москвы прилетевшего, Аксенова, всех соответственно – «Русский блок», «Русское единство», русское казачество — все эти силы известны СБУ как объект разработки. Вот этого не сделано было. Минимум халатность, максимум – это сдача интересов», – возмущается Маломуж.