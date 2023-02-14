«Русские бегите! В этом году Крым будет наш» – у Зеленского угрожают крымчанам

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Уже в этом году желто-голубой флаг будет развеваться во всех уголках Крыма, и гражданам России пора присматривать место для переезда на материк и вывозить имущество.

С таким заявлением выступила представитель президента Зеленского в несуществующей с 2014 года Автономной Республике Крым Тамила Ташева, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Граждане Украины должны знать, что государство решительно намерено реализовать свои планы и готовится к их исполнению, – заявила она. – То, что некоторые вещи не сообщаются, не означает, что их нет – это означает, что их не афишируют, чтобы не навредить процессу. В условиях войны – это нормально. Будьте готовы помогать в нужный момент. Граждане России, которые приехали в Крым: время, когда вы можете покинуть полуостров, подходит к концу. Думаю, что вам нужно поторопиться, чтобы найти жилье на территории России, вывезти своё имущество. Представьте себе, какие будут цены, когда украинская армия освободит Крым? Желто-синий уже в этом году во всех уголочках Крыма».

Ташева вновь повторила о предстоящей люстрации и привлечению к ответственности всех, кто работал в органах власти, на госслужбе, или каким-либо другим способом содействовал утверждению оккупационного режима. Например, учил детей с детского садика быть патриотами России.



Отдельно Ташева заверила, что вся национализированная собственность вернется к прежним владельцам, либо они получат за нее компенсацию. Кроме того, в собственность якобы вернутся земельные наделы, которые по указу президента в приграничных районах не могут принадлежать иностранцам.

Видимо представительница Зеленского не знает, что в Крыму нет прецедентов изъятия земельных наделов – владельцы имеют право переоформить ее в аренду, или записать на третьих лиц, являющихся гражданами РФ. При этом строения на таких участках остаются в собственности у их хозяев.

Прежде Ташева грозила высылкой из Крыма 800 тысяч граждан России, которые перебрались на полуостров после 2014 года. В начале речь шла о работниках силовых структур, полиции, судов, военнослужащих, но после к ним прибавилась отдельная категория – переселенцы-колонизаторы, которых за бюджетный счет вывозят из российской глубинки, где нет «ни дорог, ни туалетов».