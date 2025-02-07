«Русские без труда разнесут всю европейскую энергосистему» – британский эксперт
Энергетическая инфраструктура европейских стран слишком уязвима для прямого столкновения России и НАТО.
Об этом на канале «Deep Dive» заявил коммодор ВМС Великобритании в отставке, военный эксперт Стив Джерми, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
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По его словам, если случится конфликт, русские подлодки будут поражать не только транспортные и военные корабли, но и танкеры с СПГ.
«Сейчас у нас нет таких масштабов [противолодочной борьбы], поэтому, чтобы добиться больших результатов [русским] не нужно много подлодок. И дело не только в боевых возможностях, это также касается нашей энергетической инфраструктуры. Многие страны Европы перешли с российского трубопроводного газа на СПГ.
[Если поставки СПГ сократятся или прекратятся] – это будет катастрофой. Я абсолютно уверен, что русские это сделают, потому что именно так они поступили на Украине.
Люди говорят, что они нацелены на гражданскую инфраструктуру – но это не то же самое, они нацелены на инфраструктуру энергетическую.
Конечно, мы можем защититься от террористических атак, но мы не можем защититься от гиперзвуковых ракет и уж точно не можем защититься от «Орешника». По большому счёту, ничто не помешает русским уничтожить нашу энергетическую инфраструктуру», – сказал Джерми.
Ведущий канала, отставной военный США Дэниел Девис отметил, что в военной экономике объекты рассредоточиваются, чтобы снизить уязвимость, а так как натовские страны не находятся в состоянии войны, вся инфраструктура собрана в несколько крупных объектов, и у России наверняка есть координаты каждого из них.
«Да, они не меняют свой адрес, Россия знает, где они находятся. Немцы достраивают один или два терминала для СПГ, суть в том, что на это ушло два или три года после начала войны. А во всей Европе, наверное, всего пять-десять терминалов. Так что это очень лёгкая цель и уязвимость», – согласился британец.
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