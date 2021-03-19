«Русские будут расстреляны». Украина берет на вооружение опыт гитлеровцев

19.03.2021, Москва, Владимир Гладков

Новости Украины

Устроенная Украиной водная блокада Крыма является повторением приёмов фашистов, которые уничтожали население СССР во время Великой Отечественной войны.

Об этом в ходе брифинга заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Когда началась водная блокада Крыма, казалось, что такого не может быть в XXI веке. Но мы столкнулись с тем, что государство, которое заявляет о себе как о «современном», на словах «устремленном в будущее», причисляющем себя к «семье цивилизованных стран», на деле занимается водной блокадой. Перекрыв Северо-Крымский канал в 2014 году, Киев лишил полуостров основного на тот момент источника пресной воды.

Прошли годы, в офисе на Банковой уже другой квартирант, но Киев и не думает отказываться от водной блокады как в теории, так и на практике. Усиливает её. Украинские власти заявляют о планах закрепить свою «дамба-перемогу». Ведется большая теоретическая и прикладная работа», – сказала Захарова.

Она добавила, что подобные практики широко применялись фашистской Германией.

«Вы думаете, это находка Киева? Оказалось, что нет. Вы думаете, население этого и близлежащих регионов впервые подвергается такому уничижительному воздействию? Нет. Цитата одного из объявлений времен Второй мировой войны: «Вода только для немецких солдат. Русские, берущие отсюда воду будут расстреляны. Вода для русских на другой стороне».

Это объявление в годы Великой Отечественной войны висело в одном из сел оккупированного нацистами Донбасса. Думала, это фейк, когда увидела эту фотографию. Проверили: это правда.

Оккупанты тогда не блефовали. Десятки, сотни тысяч мирных советских граждан были казнены за нарушения подобных правил или просто за то, что позволили себе косо взглянуть на захватчиков. И, конечно, всем известны эпизоды из истории обороны Брестской крепости и сопротивления в знаменитых Аджимушкайских катакомбах, когда фашисты расстреливали красноармейцев и партизан, пытавшихся достать воду для умиравших товарищей», – добавила дипломат.

По её словам, следование фашистским приёмам лучше всего демонстрирует сущность киевской политики.

«Спустя несколько десятилетий со времен зверств идеологических кумиров украинских властей киевский режим решил наказать крымчан за сделанный ими исторический выбор в пользу России столь привычным для гитлеровцев образом.

К сожалению, это лучшая иллюстрация политики Киева. Остается выразить сожаление, посочувствовать, а больше здесь подходят соболезнования киевскому режиму.

Если вы хотите узнать, как на самом деле обстоят дела в Крыму, просто приезжайте. Есть люди, которые делают это регулярно и не из интереса или любопытства, а для того чтобы суметь донести до западного сообщества правду о том, что там происходит», – резюмировала Захарова.