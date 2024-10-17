Русские быстро создают дешевые и эффективные системы – экс-аналитик ЦРУ

США создают сложное и дорогое оружие, которое не оправдывает себя в реальных боевых условиях и на которое Россия эффективно отвечает своими гораздо менее дорогими разработками.

Об этом в эфире видеоблога Deep Dive заявил бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора». Эксперт невысоко оценил эффективность переданного США Израилю новейшего противоракетного комплекса THAAD.

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube, TikTok и Viber.

Реклама

«Проблема в том, что количество пусковых установок и количество ракет, которые они могут запустить, будет недостаточным, если Иран запустит то, что он сделал 2 октября. У нас нет возможности остановить это. Мы разработали очень дорогие системы для продажи за рубежом, которые на самом деле не предназначены для реальных военных условий и угроз. Так что это касается всего. У нас есть F-35 по 100 миллионов долларов за штуку – вы же знаете, что боевые самолеты могут получить повреждения и быть выведены из строя. И вот, у вас вдруг появляются очень дорогие самолеты, которые вы не можете использовать, а конфликт очень напряженный, и русские очень хорошо умеют делать дешевые вещи. Это хорошее соотношение цены и качества», – заявил Джонсон.

С ним согласился отставной американский военный Дэниел Девис:

«Да, дешевые вещи можно делать быстро, и когда речь идет о боевых потерях, они могут восстановить свои силы, и это будет знаком того, что они победят. А мы создали систему, которая не может быстро реагировать».