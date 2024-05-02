Русские быстро учатся и реализуют идеи в промышленном масштабе – снайпер ВСУ

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Российские инженеры быстро учатся на всех новинках, а промышленность воплощает эти разработки в жизнь с массовом масштабе в то время, как Украина лишь следит за инновациями и проседает во времени.

Об этом в эфире видеоблога политолога Юрия Романенко заявил снайпер ВСУ Константин Прошинский, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Мы стараемся следить за теми новшествами, которые появляются. Здесь надо признать, и это все уже поняли, что орки очень быстро учатся. Они схватывают многие наши идеи и, к сожалению, там, где мы проседаем во времени, они очень быстро эти идеи начинают реализовывать в промышленных масштабах. Это касается РЭБ, дронов, тактики, стратегии и так далее. Ведения в том числе войны дронами сейчас. И у них их гораздо больше, чем у нас, это надо признать», – заявил Прошинский.