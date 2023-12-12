Русские быстро всему учатся, против нас совершенно другая армия – офицер ВСУ

Анатолий Лапин.  
12.12.2023 17:59
  (Мск) , Киев
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Вооруженные силы, Денацификация, Дзен, Общество, Политика, Россия, Спецоперация, Украина


За время боевых действий российская армия значительно усилилась, учась на своих ошибках и несколько раз меняя тактику. Все это умножается на большие ресурсы, тягаться с которыми Украине не по зубам.

Об этом в интервью украинской пропагандистке Наталье Влащенко заявил офицер ВСУ Денис Ярославский, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

За время боевых действий российская армия значительно усилилась, учась на своих ошибках и несколько...

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«Те русские, которые пришли в начале войны, по факту не рассчитывавшие на такой отпор, и те русские, которые сейчас воюют против нас, – это совершенно две разных армии. Они действительно обучаются, учатся у нас во многом и стараются это масштабировать.

С ресурсами у них все в порядке, ресурсно мы не вытянем с ними никогда. Поэтому все, что мы придумываем, они изучают, умножают на 100 и возвращают нам, мы должны это понимать. Они на сегодняшний день уже раз восемь поменяли тактику, причем, используют профессиональную тактику по штурмам как городов, так и лесопосадок», – заключил Ярославский.

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