Русские что-то готовят в Одессе, – экс-посол Украины в США

11.04.2021, Киев, Вадим Москаленко

Новости Украины

Российские военные учения – это не какое-то бряцание оружием, а реальная подготовка к наступлению.

Такими опасениями в эфире телеканала «Espreso» поделился бывший посол Украины в США Валерий Чалый, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«В России 21-ого Путин выступает в парламенте. Второго мая – Одесса, и сейчас есть сведения, что на 2-ое мая в Одессе идёт какая-то подготовка, потому что… ну и американцы, соответственно, тоже до 4 мая сделали запрос на заход двух кораблей в Черное море Турции. По доктрине Монтрё они должны за две недели это сделать. Они до 4 мая там будут. Значит, 2-е рассматривается как очень опасный день. Девятое – это победоносие российское по всем городам и весям, и этот период наисложнейший на этом этапе.

Второе, после этого ничего никуда не денется, останется такая же напряженная ситуация, потому что до 21 сентября там будут военные учения большие, у нас 30-летие независимости. Мы анонсировали большие события – парад будет, Крымская платформа», – сказал Чалый.

«Я могу сказать, это не бряцание оружием, это подготовка. Когда оно выстрелит, сейчас, через несколько месяцев? Я не знаю, но я точно знаю, что ещё одно обострение, ещё одно военное столкновение будет с Россией. Из этого надо исходить, не надо себя тешить надеждами…

Хорошо, что в последние время все переговоры произошли. И НАТО, и США, все англосаксонские страны, Польша, страны Балтии, которые понимают, что они следующие. Они понимают, что они следующие после нас, поэтому они будут нашими союзниками. Они сейчас с нами согласовывают все позиции, в том числе и военного характера. Поэтому речь идёт о подготовке конкретной военной операции. Какой? Мы не знаем», – добавил экс-посол.

«Россия – миллион 200+ тысяч войско, ядерное государство, которое вкладывало в милитаризацию Крыма, в милитаризацию своей страны все семь последних лет очень большие деньги. И они, мы сильнее стали, но они тоже не сидели на месте, поэтому нельзя себя успокаивать. Первая позиция – консолидация по одному вопросу точно – оборона страны, безопасность, суверенитет. Это все должны защищать эту позицию», – призвал Валерий Чалый.