«Русские чувствуют себя как в апреле 1945 года, глядя на Берлин», – оценка западного аналитика
Швейцарское издание Neue Zürcher Zeitung со ссылкой на австрийского военного эксперта и аналитика Маркуса Райснера анализирует текущую ситуацию на украинском фронте и приходит к вынесенному в заголовок выводу, что «Русские чувствуют себя как в апреле 1945 года: они верят, что победа у них в руках».
Райснер считает, что Запад должен либо значительно усилить поддержку Украины, либо как можно скорее закончить конфликт. Он скептически относится к нынешним переговорам и уверен, что время играет на руку Путину.
Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.
«Было бы преждевременно делать вывод обо всей ситуации. Существенную роль играет погода. Сейчас на Украине снова сезон распутицы. Это видно и на актуальных видеозаписях: моторизованные передвижения еще происходят, но весенняя грязь значительно ограничивает такие операции.
Русские почти полностью вернули контроль над Курщиной. Это позволяет им перегруппировать силы и применить их в других местах. Когда распутица закончится, российские атаки продолжатся с прежней интенсивностью», – скал он в интервью газете.
По словам австрийского аналитика, на фронте есть несколько участков, подходящих для российских операций и нового наступления.— от Сумщины на севере через Донбасс до Запорожья на юге.
«Например, русские могут попытаться вырвать крупный участок территории в северо-восточной части Харьковской области. Это место крайне невыгодно для украинцев, так как русские стоят по флангам. В случае крупного наступления из Волчанска и одновременно из района Купянска украинцы будут вынуждены отступить».
Парируя аргумент, что этих двух участках фронта русские уже много месяцев не могут добиться перелома, Райснер отвечает:
«Восток Украины пересечен многочисленными реками. Поэтому центр боевых действий — это борьба за переправы. Русским понадобилось много времени, но они все же сумели форсировать реку Оскол к северу от Купянска и создать плацдармы. Если будут выделены достаточные силы, упомянутое двойное наступление вполне возможно».
По словам австрийского аналитика, главная ошибка многочисленных наблюдателей за ходом боевых действий — измерять военные успехи по территориальным приобретениям.
«Это война на истощение. Успех определяется не по захваченным территориям, а по расходу ресурсов. Как только у одной из сторон ресурсы закончатся, события могут развиваться очень быстро».
По словам Райснера, это значит, что время работает на Россию. «Важный вопрос не в том, как долго продержится Россия, а не как долго сможет продержаться Украина».
По словам эксперта, указанная им ошибка в логике связана с западными военными доктринами, которые предполагают высокую скорость операций.
«Нас формирует англосаксонская военная доктрина, возникшая из опыта Второй мировой войны и основанная на стремлении сломить противника быстрыми ударами. В войнах против Ирака США начинали с массированного первого удара, за которым следовало стремительное наступление. То же самое ожидалось и от российского вторжения на Украину. Когда России не удалось быстро взять Киев, поспешно объявили о провале Москвы. Но как российская, так и ранее советская военная доктрина предусматривает: в случае неудачного наступления немедленно переходить к войне на истощение», – говорит он.
Также интересно его мнение о влиянии тезиса, что «время работает на Россию» нв текущие переговоры о прекращении огня.
«Войны заканчиваются, когда одна из сторон капитулирует из-за военных неудач или обе стороны из-за истощения признают бессмысленность продолжения. Решающе то, кто сделает первый шаг — кто признает, что, возможно, больше не способен продолжать войну. Первыми стали США — важнейший союзник Украины. Это дает Путину отличную позицию, ведь он не двигался первым, хотя, возможно, и сам находится на грани поражения. Он теперь может наблюдать, как противник пытается усадить его за стол переговоров», – говорит он.
Райснер скептически оценивает шансы американцев добиться прорыва:
«Пока у администрации Трампа нет рычагов давления на Путина, это вряд ли получится. США ясно дали понять, что хотят спокойствия в Европе, чтобы сосредоточиться на Китае. Россия в этой ситуации выжидает, какие уступки предложат американцы. Трагично, что Европа не играет никакой роли, так как россияне ее всерьез не воспринимают.
Так переговоры о прекращении огня заходят в тупик. Почему России стоит участвовать? Она играет на время. Формально соглашается, но предъявляет «список покупок» с условиями. Проходит неделя за неделей, в то время как российские бомбы, ракеты и дроны продолжают обрушиваться на Украину».
«Резко выражаясь: русские чувствуют себя как в апреле 1945 года на Зееловских высотах, глядя на Берлин — они верят, что победа у них в руках. Хотя российские арсеналы истощаются, Россия может продержаться еще два-три года. Москва ведь ведет этот конфликт не одна», – резюмирует он.
Райснер охладил пыл тех наблюдателей, которые воодушевлены успехами Киева в производстве беспилотников.
«Работа идет активно, но важно понимать уровень. Даже если Украина производит до миллиона FPV-дронов в год, это не оружие стратегического уровня. Атаки дронами в глубине российской территории впечатляют, но каждое оружие должно давать измеримый эффект. После более чем года атак на российские нефтеперерабатывающие заводы можно сказать, что ущерб гораздо меньше, чем доходы России от торговли нефтью», – говорит он.
Сообщить об опечатке
Текст, который будет отправлен нашим редакторам: