«Русские чувствуют себя как в апреле 1945 года, глядя на Берлин», – оценка западного аналитика

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Швейцарское издание Neue Zürcher Zeitung со ссылкой на австрийского военного эксперта и аналитика Маркуса Райснера анализирует текущую ситуацию на украинском фронте и приходит к вынесенному в заголовок выводу, что «Русские чувствуют себя как в апреле 1945 года: они верят, что победа у них в руках».

Райснер считает, что Запад должен либо значительно усилить поддержку Украины, либо как можно скорее закончить конфликт. Он скептически относится к нынешним переговорам и уверен, что время играет на руку Путину.

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«Было бы преждевременно делать вывод обо всей ситуации. Существенную роль играет погода. Сейчас на Украине снова сезон распутицы. Это видно и на актуальных видеозаписях: моторизованные передвижения еще происходят, но весенняя грязь значительно ограничивает такие операции. Русские почти полностью вернули контроль над Курщиной. Это позволяет им перегруппировать силы и применить их в других местах. Когда распутица закончится, российские атаки продолжатся с прежней интенсивностью», – скал он в интервью газете.

По словам австрийского аналитика, на фронте есть несколько участков, подходящих для российских операций и нового наступления.— от Сумщины на севере через Донбасс до Запорожья на юге.

«Например, русские могут попытаться вырвать крупный участок территории в северо-восточной части Харьковской области. Это место крайне невыгодно для украинцев, так как русские стоят по флангам. В случае крупного наступления из Волчанска и одновременно из района Купянска украинцы будут вынуждены отступить».

Парируя аргумент, что этих двух участках фронта русские уже много месяцев не могут добиться перелома, Райснер отвечает:

«Восток Украины пересечен многочисленными реками. Поэтому центр боевых действий — это борьба за переправы. Русским понадобилось много времени, но они все же сумели форсировать реку Оскол к северу от Купянска и создать плацдармы. Если будут выделены достаточные силы, упомянутое двойное наступление вполне возможно».

По словам австрийского аналитика, главная ошибка многочисленных наблюдателей за ходом боевых действий — измерять военные успехи по территориальным приобретениям.

«Это война на истощение. Успех определяется не по захваченным территориям, а по расходу ресурсов. Как только у одной из сторон ресурсы закончатся, события могут развиваться очень быстро».

По словам Райснера, это значит, что время работает на Россию. «Важный вопрос не в том, как долго продержится Россия, а не как долго сможет продержаться Украина».

По словам эксперта, указанная им ошибка в логике связана с западными военными доктринами, которые предполагают высокую скорость операций.

«Нас формирует англосаксонская военная доктрина, возникшая из опыта Второй мировой войны и основанная на стремлении сломить противника быстрыми ударами. В войнах против Ирака США начинали с массированного первого удара, за которым следовало стремительное наступление. То же самое ожидалось и от российского вторжения на Украину. Когда России не удалось быстро взять Киев, поспешно объявили о провале Москвы. Но как российская, так и ранее советская военная доктрина предусматривает: в случае неудачного наступления немедленно переходить к войне на истощение», – говорит он.

Также интересно его мнение о влиянии тезиса, что «время работает на Россию» нв текущие переговоры о прекращении огня.

«Войны заканчиваются, когда одна из сторон капитулирует из-за военных неудач или обе стороны из-за истощения признают бессмысленность продолжения. Решающе то, кто сделает первый шаг — кто признает, что, возможно, больше не способен продолжать войну. Первыми стали США — важнейший союзник Украины. Это дает Путину отличную позицию, ведь он не двигался первым, хотя, возможно, и сам находится на грани поражения. Он теперь может наблюдать, как противник пытается усадить его за стол переговоров», – говорит он.

Райснер скептически оценивает шансы американцев добиться прорыва:

«Пока у администрации Трампа нет рычагов давления на Путина, это вряд ли получится. США ясно дали понять, что хотят спокойствия в Европе, чтобы сосредоточиться на Китае. Россия в этой ситуации выжидает, какие уступки предложат американцы. Трагично, что Европа не играет никакой роли, так как россияне ее всерьез не воспринимают. Так переговоры о прекращении огня заходят в тупик. Почему России стоит участвовать? Она играет на время. Формально соглашается, но предъявляет «список покупок» с условиями. Проходит неделя за неделей, в то время как российские бомбы, ракеты и дроны продолжают обрушиваться на Украину». «Резко выражаясь: русские чувствуют себя как в апреле 1945 года на Зееловских высотах, глядя на Берлин — они верят, что победа у них в руках. Хотя российские арсеналы истощаются, Россия может продержаться еще два-три года. Москва ведь ведет этот конфликт не одна», – резюмирует он.

Райснер охладил пыл тех наблюдателей, которые воодушевлены успехами Киева в производстве беспилотников.