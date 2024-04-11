«Русские давят, а нас не берут в НАТО. Путин вас уничтожит!» – Зеленский сыпет обвинениями в Литве
Давление российской армии на ВСУ продолжает усиливаться, а страны западного блока не спешат с обещанными неонацистам поставками оружия.
Об этом на «саммите Триморья» в Литве заявил президент Украины Владимир Зеленский, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
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«Критически важно, чтобы каждый из партнёров выполнил обещанное касательно поставок оружия и снарядов, а также наши договорённости о совместном производстве.
Каждый день бьют российские ракеты, и каждый день увеличивается количество обещаний. Каждый день украинские воины на фронте выдерживают страшное давление российской артиллерии и управляемых авиабомб. Реальность должна наконец начать соответствовать словам», – сказал Зеленский.
«Путин хочет уничтожить нас, хочет уничтожить Украину, а потом покорить всех остальных соседей России. И у нашей жизни и безопасности просто нет альтернативы приглашению Украины в НАТО. Нам необходимо это приглашение в Альянс», – добавил он.
Спасибо!
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