«Русские делают ракеты дешевле наших перехватчиков!» – американский полковник
Сбивать российские ракеты становится экономически невыгодно.
Об этом в ходе дискуссии в «New Strategy Center» заявил бывший военный атташе посольства США в Белграде, специалист по Черноморскому региону в Исследовательском институте внешней политики Роберт Гамильтон, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
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«Разница между дронами и ракетами начинает постепенно исчезать. И проблема в том, что оборона получается дороже, чем атака.
Перехватчик «Пэтриот» стоит намного больше, чем ракета, которую производят в России», – сказал Гамильтон.
«Россияне пытаются снизить стоимость производства ракет, производить дешевле и больше. Так что, в конце концов, оборона является шагом назад.
В конце концов, нет чёткой разницы между оружием нападения и обороны. Но оборона дороже. Например, не всегда можно использовать «Джавелин», – стенает американец.
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