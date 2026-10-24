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Сбивать российские ракеты становится экономически невыгодно.

Об этом в ходе дискуссии в «New Strategy Center» заявил бывший военный атташе посольства США в Белграде, специалист по Черноморскому региону в Исследовательском институте внешней политики Роберт Гамильтон, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Разница между дронами и ракетами начинает постепенно исчезать. И проблема в том, что оборона получается дороже, чем атака. Перехватчик «Пэтриот» стоит намного больше, чем ракета, которую производят в России», – сказал Гамильтон.