«Русские делают ракеты дешевле наших перехватчиков!» – американский полковник

Вадим Москаленко.  
24.10.2026 20:32
  (Мск) , Киев
Просмотров: 482
 
Вооруженные силы, Дзен, НАТО, Россия


Сбивать российские ракеты становится экономически невыгодно.

Об этом в ходе дискуссии в «New Strategy Center» заявил бывший военный атташе посольства США в Белграде, специалист по Черноморскому региону в Исследовательском институте внешней политики Роберт Гамильтон, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».


Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и Max.

«Разница между дронами и ракетами начинает постепенно исчезать. И проблема в том, что оборона получается дороже, чем атака.

Перехватчик «Пэтриот» стоит намного больше, чем ракета, которую производят в России», – сказал Гамильтон.

«Россияне пытаются снизить стоимость производства ракет, производить дешевле и больше. Так что, в конце концов, оборона является шагом назад.

В конце концов, нет чёткой разницы между оружием нападения и обороны. Но оборона дороже. Например, не всегда можно использовать «Джавелин», – стенает американец.

Метки:

English version :: Читать на английском «Русские делают ракеты дешевле наших перехватчиков!» – американский полковник

Отблагодарить журналистов за материал и поддержать «ПолитНавигатор»

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту

Все новости за сегодня



Уважаемые читатели! По требованию Роскомнадзора ужесточаются правила публикации комментариев.

Запрещены к публикации комментарии с заведомо ложной информацией о проведении СВО ВС РФ на территории Украины, комментарии содержащие экстремистские высказывания, оскорбления, фейки.

Администрация Сайта вправе удалять комментарии и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!

  • Октябрь 2026
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    «    
     1234
    567891011
    12131415161718
    19202122232425
    262728293031  

  • Подписка на новости Политнавигатора