28.06.2020, Киев, Игорь Петров
 
ЕС, Политика, Россия, Украина
Просмотров:

Русские делают ставку на Париж! – Депутат Бундестага испугался статьи Путина


Президент России Владимир Путин стремится разделить Германию и Францию, сместив центр внимания в направлении более лояльного Парижа, этим и объясняется появление в журнале National Interest публикации Владимира Путина, посвященной 75-й годовщине победы над нацизмом.

Об этом во время онлайн-дискуссии Киевского форума безопасности заявил член немецкого Бундестага, представитель партии «Союз 90 / Зеленые» Омид Нурипур, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, FacebookОдноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости

«Очевидно, что Путин пытается нас разделить. Именно в этом случае он пытается разделить Францию и Германию», –  сказал Нурипур, – «Потому что Франция – единственное государство-член ЕС, которое он упоминает в своей статье», – сказал депутат.

(это неправда, там упомянуты и другие страны – ред.)

Он отметил, что Европейский Союз играет большую роль, когда речь идет о сдерживании российской агрессии в Европе и оказания помощи Украине.


«Конечно, ЕС мог бы делать больше, но очевидно, что господин Путин пытается сдвинуть центр внимания в направлении Парижа. И, честно говоря, одна из причин этого заключается в том, что президент Франции сделал несколько заявлений, которые могли быть неверно интерпретированы в России», – сказал немецкий политик.

Он напомнил, что президент Франции Макрона говорил о дружбе с Россией и о том, что сейчас терроризм является большей проблемой, чем противоречия с Москвой.

«Но после того состоялась встреча в Нормандском формате, и раскола между Германией и Францией не было. Поэтому все хорошо. Но очевидно, что Путин будет продолжать это делать», – сказал Омид Нурипур.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Метки:





За мат, оскорбления, Администрация Сайта вправе удалять сообщения и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!

По вопросам разбана обращаться на [email protected]


Все новости за сегодня
  • Июнь 2020
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    «    
    1234567
    891011121314
    15161718192021
    22232425262728
    2930  

  • Подпишитесь на нашу рассылку



    • WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com

    Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть