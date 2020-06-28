Русские делают ставку на Париж! – Депутат Бундестага испугался статьи Путина

28.06.2020, Киев, Игорь Петров

Президент России Владимир Путин стремится разделить Германию и Францию, сместив центр внимания в направлении более лояльного Парижа, этим и объясняется появление в журнале National Interest публикации Владимира Путина, посвященной 75-й годовщине победы над нацизмом.

Об этом во время онлайн-дискуссии Киевского форума безопасности заявил член немецкого Бундестага, представитель партии «Союз 90 / Зеленые» Омид Нурипур, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости

«Очевидно, что Путин пытается нас разделить. Именно в этом случае он пытается разделить Францию и Германию», – сказал Нурипур, – «Потому что Франция – единственное государство-член ЕС, которое он упоминает в своей статье», – сказал депутат.

(это неправда, там упомянуты и другие страны – ред.)

Он отметил, что Европейский Союз играет большую роль, когда речь идет о сдерживании российской агрессии в Европе и оказания помощи Украине.

«Конечно, ЕС мог бы делать больше, но очевидно, что господин Путин пытается сдвинуть центр внимания в направлении Парижа. И, честно говоря, одна из причин этого заключается в том, что президент Франции сделал несколько заявлений, которые могли быть неверно интерпретированы в России», – сказал немецкий политик.

Он напомнил, что президент Франции Макрона говорил о дружбе с Россией и о том, что сейчас терроризм является большей проблемой, чем противоречия с Москвой.

«Но после того состоялась встреча в Нормандском формате, и раскола между Германией и Францией не было. Поэтому все хорошо. Но очевидно, что Путин будет продолжать это делать», – сказал Омид Нурипур.